ORDU 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. ORDU 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İ L A N

ESAS NO : 2026/19

Davacı 27316367884 TC Kimlik numarmalı Necmittin Bol tarafından davalı Enis Bol, Fuat Bol, Altınordu Belediye başkanlığı, Maliye Hazinesi aleyhine açılan iş bu Tapu İptali Ve Tescil davası nedeniyle,

Davacı tarafından davalı hazine aleyhine Ordu ili Altınordu ilçesi Cumhuriyet köy Mahallesinde vaki 361,55 m² yüz ölçümlü218 ada 1 parsel sayılı taşınmaz sınırında bulunan ve 21/10/2022 tarihli fen bilirkişi raporuna ekli krokide (C) harfi ile gösterilen tescil harici bırakılan 72,38 m²'lik kısma yönelik tapu iptali ve tescil(Tespitten Önceki Hukuki Sebeplere Dayalı) davası açılmış olup, iş bu taşınmaz üzerinde her türlü hak ve tasarrufu olan kişilerin mahkememizin 2026/19 esas sayılı dava dosyasına iş bu dava metninin yayın tarihinden itibaren 3 ay içinde müracaat yapmalarına karar verilmiştir.

İlan olunur.

Basın No: ILN02491840

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