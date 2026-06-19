FATSA 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU

T.C. FATSA 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞUNDAN

İLAN

2025/19 Ort. Gid. Satış Satış Memurluğumuzda yürütülmekte olan Ortaklığın Giderilmesi Satış dosyasına hav'i olmak üzere;Hissedar Mustafa GÜNEY (TC.386******46) ile Yusuf GÜNEY (TC.384******84)'e kıymet takdirine ilişkin bilirkişi raporlarının tebliğ edilemediğinden,

Mahallinde 02.10.2025 tarihinde kıymet takdiri icra edildiği, sunulan bilirkişi raporlarından satışa konu Ordu İli, Fatsa İlçesi, Sakarya Mahallesinde kaim 148 Ada 12 Parsel sayılı taşınmazın değerinin 3.387.225,00.TL olarak tespit edilmiş olup,

İlan tarihinden itibaren İ.İ.K.nun 128/a maddesi gereğince 7 gün içerisinde Fatsa Nöbetçi Sulh Hukuk Mahkemesi nezdinde Kıymet Takdirine İtiraz davası açmak suretiyle itiraz yasa yolu açık olmak üzere,

Hissedarlar Mustafa GÜNEY ile Yusuf GÜNEY'e bilirkişi raporu tebliği yerine geçmek ve geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02491849

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