ÇATALCA İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. ÇATALCA İCRA DAİRESİ

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/09/2026 - 10:23

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Bitiş Tarih ve Saati : 15/09/2026 - 10:23 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/10/2026 - 10:23

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Bitiş Tarih ve Saati : 15/10/2026 - 10:23

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/09/2026 - 11:23

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Bitiş Tarih ve Saati : 15/09/2026 - 11:23 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/10/2026 - 11:23

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Bitiş Tarih ve Saati : 15/10/2026 - 11:23

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/09/2026 - 12:23

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Bitiş Tarih ve Saati : 15/09/2026 - 12:23 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/10/2026 - 12:23

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Bitiş Tarih ve Saati : 15/10/2026 - 12:23

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/09/2026 - 13:37

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Bitiş Tarih ve Saati : 15/09/2026 - 13:37 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/10/2026 - 13:37

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Bitiş Tarih ve Saati : 15/10/2026 - 13:37

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/09/2026 - 14:41

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Bitiş Tarih ve Saati : 15/09/2026 - 14:41 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/10/2026 - 14:41

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Bitiş Tarih ve Saati : 15/10/2026 - 14:41

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/09/2026 - 10:17

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Bitiş Tarih ve Saati : 16/09/2026 - 10:17 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/10/2026 - 10:17

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Bitiş Tarih ve Saati : 16/10/2026 - 10:17

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/09/2026 - 11:23

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Bitiş Tarih ve Saati : 16/09/2026 - 11:23 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/10/2026 - 11:23

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Bitiş Tarih ve Saati : 16/10/2026 - 11:23

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/09/2026 - 12:25

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Bitiş Tarih ve Saati : 16/09/2026 - 12:25 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/10/2026 - 12:25

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Bitiş Tarih ve Saati : 16/10/2026 - 12:25

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/09/2026 - 13:37

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Bitiş Tarih ve Saati : 16/09/2026 - 13:37 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/10/2026 - 13:37

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Bitiş Tarih ve Saati : 16/10/2026 - 13:37

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalaraadresi üzerindensayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.İstanbul ili Çatalca ilçesi İhsaniye Mah. 214 Ada 5 Parsel sayılı, 4.264,56 m2 yüzölçümü boş tarla vasıflı taşınmaz.Kaydındaki gibidir.4.264,56 m2.1.066.280,00-TL.%10şerhi,Taşınmaz üzerindeki 15/03/2024 Tarih 7102 Yevmiye numaralı şerhinde belirtilen sebepleler;şerhi,şerhi bulunmaktadır.İstanbul ili Çatalca ilçesi İhsaniye Mah. 214 Ada 2 Parsel nolu tarla vasıflı taşınmaz içerisinde 104,03 m2 tek katlı çelik konstrüksiyon iskelet halinde yapı bulunmaktadır.Kaydındaki gibidir.2.091,83 m2.1.084.931,43 TL.%10şerhi,Taşınmaz üzerindeki 15/03/2024 Tarih 7102 Yevmiye numaralı şerhinde belirtilen sebepleler;şerhi,şerhi,şerhi bulunmaktadır.İstanbul ili Çatala ilçesi İhsaniye Mah. 215 Ada 1 Parsel nolu tarla vasıflı taşınmaz olup üzerinde 242,02m2 tek katlı kısmen kargir kısmen çelik ahır bulunmaktadır.Kaydındaki gibidir.876,91 m2.765.543,10 TL.%20şerhi,Taşınmaz üzerindeki 15/03/2024 Tarih 7102 Yevmiye numaralı şerhinde belirtilen sebepleler;şerhi, bulunmaktadır.İstanbul ili Çatalca ilçesi İhsaniye Mah. 216 Ada 1 Parsel nolu boş tarla vasıflı taşınmaz.Kaydındaki gibidir.197,40 m2.111.037,50 TL.%10şerhi,Taşınmaz üzerindeki 15/03/2024 Tarih 7102 Yevmiye numaralı şerhinde belirtilen sebepleler;şerhi,şerhi bulunmaktadır.İstanbul ili Çatalca ilçesi İhsaniye Mah. 216 Ada 3 Parsel nolu tarla vasıflı taşınmaz olup üzerinde 143,50m2 kargir ahır, tek katlı 363m2 briket ahır ve 88m2 çelik konstrksiyon samanlık bulunmaktadır.Kaydındaki gibidir.1.401,24 m2.1.469.385,00 TL.%20şerhi,Taşınmaz üzerindeki 15/03/2024 Tarih 7102 Yevmiye numaralı şerhinde belirtilen sebepleler;şerhi,şerhi,şerhi bulunmaktadır.İstanbul ili Çatalca ilçesi İhsaniye Mah. 217 Ada 1 Parsel nolu tarla vasfında taşınmaz olup üzerinde 2 katlı 63m2 kargir villa, 60m2 kargir müştemilat, 84,25m2 kargir samanlık ve 585,60m2 çelik konstrüksiyon imalathane bulunmaktadır.Kaydındaki gibidir.1.310,73 m2.3.384.697,30 TL.%20şerhi,Taşınmaz üzerindeki 15/03/2024 Tarih 7102 Yevmiye numaralı şerhinde belirtilen sebepleler;şerhi,şerhi,şerhi bulunmaktadır.İstanbul ili Çatalca ilçesi İhsaniye Mah. 218 Ada 1 Parsel nolu tarla vasfında taşınmaz olup üzerinde bina bulunmaktadır.Kaydındaki gibidir.85,85 m2.391.645,00 TL.%10şerhi,Taşınmaz üzerindeki 15/03/2024 Tarih 7102 Yevmiye numaralı şerhinde belirtilen sebepleler;şerhi,şerhi,şerhi bulunmaktadır.İstanbul ili Çatalca ilçesi İhsaniye Mah. 219 Ada 5 Parsel tarla vasıflı taşınmaz olup; taşınmaz üzerinde 105m2 betonarme yapı bulunmaktadır.Kaydındaki gibidir.731,90 m2.529.928,91 TL.%10şerhi,Taşınmaz üzerindeki 15/03/2024 Tarih 7102 Yevmiye numaralı şerhinde belirtilen sebepleler;şerhi,şerhi bulunmaktadır.İstanbul ili Çatalca ilçesi İhsaniye Mah. 219 Ada 6 Pasel nolu tarla vasfındaki taşınmaz olup üzerinde 35m2 çelik konstrüksiyon kümes bulunmaktadır.Kaydındaki gibidir.65,46 m2.71.799,30 TL%10şerhi,Taşınmaz üzerindeki 15/03/2024 Tarih 7102 Yevmiye numaralı şerhinde belirtilen sebepleler;şerhi,şerhi bulunmaktadır.

16/06/2026(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02492011

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