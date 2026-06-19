ÇATALCA İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ
Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
T.C. ÇATALCA İCRA DAİRESİ2025/915 ESAS
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/915 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZ:
İstanbul ili Çatalca ilçesi İhsaniye Mah. 214 Ada 5 Parsel sayılı, 4.264,56 m2 yüzölçümü boş tarla vasıflı taşınmaz. Borçlunun 26657/213228 Hissesi satılacaktır. Taşınmaz aşağıdaki şerhlerle birlikte satılacaktır. İmar Durumu: Kaydındaki gibidir.
Yüzölçümü : 4.264,56 m2. Kıymeti : 1.066.280,00-TL. KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:
1-2. Derece Doğal Sit Alanıdır. şerhi,
2-Taşınmaz üzerindeki 15/03/2024 Tarih 7102 Yevmiye numaralı şerhinde belirtilen sebepleler;
taşınmazın sonradan farklı amaçla kullanılması ve belirtilen mali yükümlülüklerin de taşınmazın son maliki tarafından yerine getirilmesi halinde, belirtme idarece kaldırılacaktır." şerhi,
3-"6831 Sayılı Kanunun 2. Maddesinin B bendi uyarınca HAZİNE adına orman sınırı dışına çıkarılmıştır." şerhi bulunmaktadır.
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 08/09/2026 - 10:23
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Bitiş Tarih ve Saati : 15/09/2026 - 10:23
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 08/10/2026 - 10:23
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Bitiş Tarih ve Saati : 15/10/2026 - 10:23
İstanbul ili Çatalca ilçesi İhsaniye Mah. 214 Ada 2 Parsel nolu tarla vasıflı taşınmaz içerisinde 104,03 m2 tek katlı çelik konstrüksiyon iskelet halinde yapı bulunmaktadır. Borçlunun 52296/209183 Hissesi satılacaktır. Taşınmaz aşağıdaki şerhlerle birlikte satılacaktır. İmar Durumu :Kaydındaki gibidir.
Yüzölçümü : 2.091,83 m2. Kıymeti : 1.084.931,43 TL. KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:
1-2. Derece Doğal Sit Alanıdır. şerhi,
2-Taşınmaz üzerindeki 15/03/2024 Tarih 7102 Yevmiye numaralı şerhinde belirtilen sebepleler;
taşınmazın sonradan farklı amaçla kullanılması ve belirtilen mali yükümlülüklerin de taşınmazın son maliki tarafından yerine getirilmesi halinde, belirtme idarece kaldırılacaktır." şerhi,
3-"6831 Sayılı Kanunun 2. Maddesinin B bendi uyarınca HAZİNE adına orman sınırı dışına çıkarılmıştır." şerhi,
4- "Davalıdır" şerhi bulunmaktadır.
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 08/09/2026 - 11:23
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Bitiş Tarih ve Saati : 15/09/2026 - 11:23
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 08/10/2026 - 11:23
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Bitiş Tarih ve Saati : 15/10/2026 - 11:23
İstanbul ili Çatala ilçesi İhsaniye Mah. 215 Ada 1 Parsel nolu tarla vasıflı taşınmaz olup üzerinde 242,02m2 tek katlı kısmen kargir kısmen çelik ahır bulunmaktadır. Borçlunun 21923/87691 Hissesi satılacaktır. Taşınmaz aşağıdaki şerhlerle birlikte satılacaktır. İmar Durumu:Kaydındaki gibidir.
Yüzölçümü : 876,91 m2. Kıymeti : 765.543,10 TL. KDV Oranı : %20
Kaydındaki Şerhler:
1-2. Derece Doğal Sit Alanıdır. şerhi,
2-Taşınmaz üzerindeki 15/03/2024 Tarih 7102 Yevmiye numaralı şerhinde belirtilen sebepleler;
taşınmazın sonradan farklı amaçla kullanılması ve belirtilen mali yükümlülüklerin de taşınmazın son maliki tarafından yerine getirilmesi halinde, belirtme idarece kaldırılacaktır." şerhi, bulunmaktadır.
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 08/09/2026 - 12:23
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 15/09/2026 - 12:23
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 08/10/2026 - 12:23
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Bitiş Tarih ve Saati : 15/10/2026 - 12:23
İstanbul ili Çatalca ilçesi İhsaniye Mah. 216 Ada 1 Parsel nolu boş tarla vasıflı taşınmaz. Borçlunun 1/4 Hissesi satılacaktır. Taşınmaz aşağıdaki şerhlerle birlikte satılacaktır. İmar Durumu:Kaydındaki gibidir.
Yüzölçümü : 197,40 m2. Kıymeti: 111.037,50 TL. KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:
1-2. Derece Doğal Sit Alanıdır. şerhi,
2-Taşınmaz üzerindeki 15/03/2024 Tarih 7102 Yevmiye numaralı şerhinde belirtilen sebepleler;
taşınmazın sonradan farklı amaçla kullanılması ve belirtilen mali yükümlülüklerin de taşınmazın son maliki tarafından yerine getirilmesi halinde, belirtme idarece kaldırılacaktır." şerhi,
3-"6831 Sayılı Kanunun 2. Maddesinin B bendi uyarınca HAZİNE adına orman sınırı dışına çıkarılmıştır." şerhi bulunmaktadır.
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 08/09/2026 - 13:37
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Bitiş Tarih ve Saati : 15/09/2026 - 13:37
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 08/10/2026 - 13:37
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Bitiş Tarih ve Saati : 15/10/2026 - 13:37
İstanbul ili Çatalca ilçesi İhsaniye Mah. 216 Ada 3 Parsel nolu tarla vasıflı taşınmaz olup üzerinde 143,50m2 kargir ahır, tek katlı 363m2 briket ahır ve 88m2 çelik konstrksiyon samanlık bulunmaktadır. Borçlunun 1/4 Hissesi satılacaktır. Taşınmaz aşağıdaki şerhlerle birlikte satılacaktır. İmar Durumu:Kaydındaki gibidir.
Yüzölçümü : 1.401,24 m2. Kıymeti : 1.469.385,00 TL. KDV Oranı : %20
Kaydındaki Şerhler:
1-2. Derece Doğal Sit Alanıdır. şerhi,
2-Taşınmaz üzerindeki 15/03/2024 Tarih 7102 Yevmiye numaralı şerhinde belirtilen sebepleler;
taşınmazın sonradan farklı amaçla kullanılması ve belirtilen mali yükümlülüklerin de taşınmazın son maliki tarafından yerine getirilmesi halinde, belirtme idarece kaldırılacaktır." şerhi,
3-"6831 Sayılı Kanunun 2. Maddesinin B bendi uyarınca HAZİNE adına orman sınırı dışına çıkarılmıştır." şerhi,
4- "Davalıdır" şerhi bulunmaktadır.
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 08/09/2026 - 14:41
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Bitiş Tarih ve Saati : 15/09/2026 - 14:41
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 08/10/2026 - 14:41
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Bitiş Tarih ve Saati : 15/10/2026 - 14:41
İstanbul ili Çatalca ilçesi İhsaniye Mah. 217 Ada 1 Parsel nolu tarla vasfında taşınmaz olup üzerinde 2 katlı 63m2 kargir villa, 60m2 kargir müştemilat, 84,25m2 kargir samanlık ve 585,60m2 çelik konstrüksiyon imalathane bulunmaktadır. Borçlunun 32768/131073 Hissesi satılacaktır. Taşınmaz aşağıdaki şerhlerle birlikte satılacaktır. İmar Durumu:Kaydındaki gibidir.
Yüzölçümü : 1.310,73 m2. Kıymeti : 3.384.697,30 TL. KDV Oranı : %20
Kaydındaki Şerhler:
1-2. Derece Doğal Sit Alanıdır. şerhi,
2-Taşınmaz üzerindeki 15/03/2024 Tarih 7102 Yevmiye numaralı şerhinde belirtilen sebepleler;
taşınmazın sonradan farklı amaçla kullanılması ve belirtilen mali yükümlülüklerin de taşınmazın son maliki tarafından yerine getirilmesi halinde, belirtme idarece kaldırılacaktır." şerhi,
3-"6831 Sayılı Kanunun 2. Maddesinin B bendi uyarınca HAZİNE adına orman sınırı dışına çıkarılmıştır." şerhi,
4- "Taşınmaz üzerindeki yoğurthane 163,41m2 tescil harici alaca, 59,98m2 144 ada 1 parsele tecavüzlüdür." şerhi bulunmaktadır.
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 09/09/2026 - 10:17
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Bitiş Tarih ve Saati : 16/09/2026 - 10:17
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 09/10/2026 - 10:17
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Bitiş Tarih ve Saati : 16/10/2026 - 10:17
İstanbul ili Çatalca ilçesi İhsaniye Mah. 218 Ada 1 Parsel nolu tarla vasfında taşınmaz olup üzerinde bina bulunmaktadır. Borçlunun 2146/8585 Hissesi satılacaktır. Taşınmaz aşağıdaki şerhlerle birlikte satılacaktır. İmar Durumu:Kaydındaki gibidir.
Yüzölçümü : 85,85 m2. Kıymeti : 391.645,00 TL. KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:
1-2. Derece Doğal Sit Alanıdır. şerhi,
2-Taşınmaz üzerindeki 15/03/2024 Tarih 7102 Yevmiye numaralı şerhinde belirtilen sebepleler;
taşınmazın sonradan farklı amaçla kullanılması ve belirtilen mali yükümlülüklerin de taşınmazın son maliki tarafından yerine getirilmesi halinde, belirtme idarece kaldırılacaktır." şerhi,
3-"6831 Sayılı Kanunun 2. Maddesinin B bendi uyarınca HAZİNE adına orman sınırı dışına çıkarılmıştır." şerhi,
4- "143 Ada 1 Parsel üzerinde bulunan yoğurthane iş bu taşınmaza 59,98m2tecavüzlüdür." şerhi bulunmaktadır.
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 09/09/2026 - 11:23
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Bitiş Tarih ve Saati : 16/09/2026 - 11:23
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 09/10/2026 - 11:23
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Bitiş Tarih ve Saati : 16/10/2026 - 11:23
İstanbul ili Çatalca ilçesi İhsaniye Mah. 219 Ada 5 Parsel tarla vasıflı taşınmaz olup; taşınmaz üzerinde 105m2 betonarme yapı bulunmaktadır. Borçlunun 18297/73190 Hissesi satılacaktır. Taşınmaz aşağıdaki şerhlerle birlikte satılacaktır. İmar Durumu:Kaydındaki gibidir.
Yüzölçümü : 731,90 m2. Kıymeti : 529.928,91 TL. KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:
1-2. Derece Doğal Sit Alanıdır. şerhi,
2-Taşınmaz üzerindeki 15/03/2024 Tarih 7102 Yevmiye numaralı şerhinde belirtilen sebepleler;
taşınmazın sonradan farklı amaçla kullanılması ve belirtilen mali yükümlülüklerin de taşınmazın son maliki tarafından yerine getirilmesi halinde, belirtme idarece kaldırılacaktır." şerhi,
3-"6831 Sayılı Kanunun 2. Maddesinin B bendi uyarınca HAZİNE adına orman sınırı dışına çıkarılmıştır." şerhi bulunmaktadır.
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 09/09/2026 - 12:25
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Bitiş Tarih ve Saati : 16/09/2026 - 12:25
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 09/10/2026 - 12:25
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Bitiş Tarih ve Saati : 16/10/2026 - 12:25
İstanbul ili Çatalca ilçesi İhsaniye Mah. 219 Ada 6 Pasel nolu tarla vasfındaki taşınmaz olup üzerinde 35m2 çelik konstrüksiyon kümes bulunmaktadır. Borçlunun 818/3273 Hissesi satılacaktır. Taşınmaz aşağıdaki şerhlerle birlikte satılacaktır. İmar Durumu:Kaydındaki gibidir.
Yüzölçümü : 65,46 m2. Kıymeti : 71.799,30 TL KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:
1-2. Derece Doğal Sit Alanıdır. şerhi,
2-Taşınmaz üzerindeki 15/03/2024 Tarih 7102 Yevmiye numaralı şerhinde belirtilen sebepleler;
taşınmazın sonradan farklı amaçla kullanılması ve belirtilen mali yükümlülüklerin de taşınmazın son maliki tarafından yerine getirilmesi halinde, belirtme idarece kaldırılacaktır." şerhi,
3-"6831 Sayılı Kanunun 2. Maddesinin B bendi uyarınca HAZİNE adına orman sınırı dışına çıkarılmıştır." şerhi bulunmaktadır.
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 09/09/2026 - 13:37
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Bitiş Tarih ve Saati : 16/09/2026 - 13:37
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 09/10/2026 - 13:37
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Bitiş Tarih ve Saati : 16/10/2026 - 13:37
16/06/2026(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
Basın No: ILN02492011
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