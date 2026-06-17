T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Destek Hizmetleri Müdürlüğü



İHALE İLANI



Aşağıda belirtilen reklam ünitelerinin işletme hakkı 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi kapalı teklif usulü ve 40. maddesine (artırmalı olarak) göre Ümraniye Belediye Başkanlığı Merkez binası 2.kat Encümen salonunda Belediye Encümenince kiraya verilecektir.



İhaleye iştirak etmek isteyenlerin 24/06/2026 mesai bitimine kadar Destek Hizmetleri Müdürlüğüne müracaat ederek şartname ve ihaleye giriş belgesini alması ve teklif zarfını Belediye Encümenine teslim etmesi gerekmektedir.

Kiraya Verilen Ümraniye Belediyesi sınırları içinde bulunan 3 adet 2'li billboard, 113 adet billboard, 11 adet giantboard, 4 adet parapet, 10 adet köprüüstü, 136 adet raket ve 15 adet megalight olmak üzere toplam 292 adet reklam ünitesinin işletme hakkının kiralanması Mevkii Ümraniye ilçe sınırları içerisinde Kira Süresi 15 ay Kira Tutarı (Aylık) 750.000,00 TL + KDV / Ay Tahmin Edilen Bedel 15 aylık toplam 11.250.000,00 TL + KDV Geçici Teminat Tahmin edilen toplam bedelin %3'ünden az olamaz Şartname Bedeli 2.000,00 TL İhale Gün ve Saati 25/06/2026 Saat: 10:00 İhalenin Yapılacağı Yer Ümraniye Belediye Başkanlığı Encümen Salonu

İhaleye katılmak isteyenlerin aşağıdaki şartlara uymaları ve istenilen belgeleri getirmeleri gerekmektedir.

a. Gerçek Kişilerden:



a1) Teklif mektubu,

a2) Belediyemize yatırmış oldukları geçici teminat makbuzu veya bankadan alınmış geçici teminat mektubu,

a3) İmza beyannamesi,

a4) Temsil durumunda noterden onaylı vekâletname ile vekil adına düzenlenmiş İmza Beyannamesi,

a5) İstekli tarafından imzalanmış şartnamenin bir örneği,

a6) İkametgâh belgesi,

a7) Nüfus cüzdanı örneği,

a8) İhale katılım belgesi,

a9) İhale dokümanı satın alındığına dair makbuz.

b. Tüzel Kişilerden:



b1) Teklif mektubu,

b2) Belediyemize yatırmış oldukları geçici teminat makbuzu veya bankadan alınmış geçici teminat mektubu,

b3) İmza sirküleri,

b4) Temsil durumunda noterden onaylı vekâletname ile vekil adına düzenlenmiş İmza Beyannamesi,

b5) İstekli tarafından imzalanmış şartnamenin bir örneği,

b6) ilgili mevzuat gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b7) ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler,

b8) İhale katılım belgesi,

b9) İhale dokümanı satın alındığına dair makbuz.

c. Ortak Girişim Olarak Katılması Halinde; İş ortaklığının her bir ortağı tarafından (a) ve (b) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur.



- İhaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte idare serbesttir.

- Komisyon gerekli gördüğünde ihaleyi Kapalı teklif usulünden Açık Teklif usulüne çevirebilir.

- Vergi, resim ve harçlarla sözleşme giderleri ihaleyi kazanan firma tarafından ödenecektir.

- Doğabilecek her türlü anlaşmazlığın çözümünde İstanbul Anadolu mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.

Duyurulur.





Basın No: ILN02486116

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