İSTANBUL 2. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ
Giriş Tarihi:
T.C. İSTANBUL 2. İCRA DAİRESİ
2026/16831 ESAS
TAŞINIRIN ELEKTRONİK SATIŞ ORTAMINDA AÇIK ARTIRMA İLANI
Aşağıda cins, miktar, bulunduğu yer ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup:
|Muhammen Kıymeti
|Adedi
|Cinsi
|Mahiyeti ve Önemli Vasıfları
|2.800.000,00 TL
|1
|Taşıt
|34NDT771 Plakalı, 2025 Model, CUPRA Marka, EAN562172 Motor No'lu, VSSZZZKMXSR070622 Şasi No'lu, Rengi Mavi, Aracın Model Yılı (Tescil bilgisi) ? : 2025 Aracın Kullanım Şekli Amacı (Tescil bilgisi): YOLCU NAKLİ / HUSUSİ Aracın Sınıfı (Tescil bilgisi) :M1
Aracın Motor Numarası (Tescil bilgisi): EAN5S62172 motor numarası aracın alt kısmında olup, kanala çekilmesi gerektiği, aracın yediemin otoparkından dışarı çıkarılması mümkün olmadığından motor numarası olarak tespit edilemedi.)
Aracın Şasi No (Fiziki Tespit) : Ön cam (sol alt cam üzerinde) tespit edildi
Aracın Rengi (Fiziki Tespit) : MAVİ
Aracın Koltuk Sayısı (Tescil bilgisi): 5
Aracın Silindir Hacmi (cm?)
(Tescil bilgisi): 1498 cc Aracın Motor Cinsi / Gücü (kw) (Tescil bilgisi): Benzinli (OVC-HEV) / 110-
Aracın Yakıt Tipi (Tescil bilgisi) ?: Benzinli (OVC-HEV)
Aracın Hisse (Tescil bilgisi): 1/1 (30/04/2025 Tescil Tarihi)
Aracın GİB kayıt durum/Kullanım amacı: Aracın mevcut hali ile fiili kullanım şekli ve amacı: HUSUSİ
Aracın Kilometresi (Fiziki Tespit): Araç ekranından görülemedi
Aracın Şanzıman/Vites Tipi (Fiziki Tespit): Otomatik
Aracın Ön ve Arka plakası mevcut mu(Fiziki Tespit): Var- araç üzerinde
Aracın Hazır Bulunduğu Yed-i Emin Deposu: OTİM Yediemin Otoparkı Yed-i Emin Adresi: Prof.Dr.Bülent Tarcan Cad. No:44 Fulya-Şişli /İSTANBUL Çekici
Aracın Ruhsatı ve anahtarı: YOK
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 09/07/2026 - 14:03
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Bitiş Tarih ve Saati : 16/07/2026 - 14:03
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 13/08/2026 - 14:03
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Bitiş Tarih ve Saati : 20/08/2026 - 14:03
15/06/2026
Basın No: ILN02489813
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