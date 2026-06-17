İSTANBUL 2. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

2.800.000,00 TL

1

Taşıt

34NDT771 Plakalı, 2025 Model, CUPRA Marka, EAN562172 Motor No'lu, VSSZZZKMXSR070622 Şasi No'lu, Rengi Mavi, Aracın Model Yılı (Tescil bilgisi) ? : 2025 Aracın Kullanım Şekli Amacı (Tescil bilgisi): YOLCU NAKLİ / HUSUSİ Aracın Sınıfı (Tescil bilgisi) :M1

Aracın Motor Numarası (Tescil bilgisi): EAN5S62172 motor numarası aracın alt kısmında olup, kanala çekilmesi gerektiği, aracın yediemin otoparkından dışarı çıkarılması mümkün olmadığından motor numarası olarak tespit edilemedi.)

Aracın Şasi No (Fiziki Tespit) : Ön cam (sol alt cam üzerinde) tespit edildi

Aracın Rengi (Fiziki Tespit) : MAVİ

Aracın Koltuk Sayısı (Tescil bilgisi): 5

Aracın Silindir Hacmi (cm?)

(Tescil bilgisi): 1498 cc Aracın Motor Cinsi / Gücü (kw) (Tescil bilgisi): Benzinli (OVC-HEV) / 110-

Aracın Yakıt Tipi (Tescil bilgisi) ?: Benzinli (OVC-HEV)

Aracın Hisse (Tescil bilgisi): 1/1 (30/04/2025 Tescil Tarihi)

Aracın GİB kayıt durum/Kullanım amacı: Aracın mevcut hali ile fiili kullanım şekli ve amacı: HUSUSİ

Aracın Kilometresi (Fiziki Tespit): Araç ekranından görülemedi

Aracın Şanzıman/Vites Tipi (Fiziki Tespit): Otomatik

Aracın Ön ve Arka plakası mevcut mu(Fiziki Tespit): Var- araç üzerinde

Aracın Hazır Bulunduğu Yed-i Emin Deposu: OTİM Yediemin Otoparkı Yed-i Emin Adresi: Prof.Dr.Bülent Tarcan Cad. No:44 Fulya-Şişli /İSTANBUL Çekici

Aracın Ruhsatı ve anahtarı: YOK