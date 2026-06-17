BİSMİL 2.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. BİSMİL 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/129 Esas

DAVACI : DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

DAHİLİ DAVALI : ÜSTÜN ÇOKBİLEN

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Diyarbakır ili Bismil ilçesi Şahintepe Mahallesi

ADA NO : 134

PARSEL NO : 29

YÜZÖLÇÜMÜ : 4580,83m2

Davacı kurum tarafından aleyhinize ( ÜSTÜN ÇOKBİLEN) açılan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Durusma Günü: 09/09/2026 günü saat: 10:20'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02489055

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