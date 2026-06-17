ANKARA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 20. HUKUK DAİRESİ

ANKARA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 20. HUKUK DAİRESİNDEN



ESAS NO : 2023/1794 Esas

KARAR NO : 2025/1990

Davacı Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. tarafından, davalılar Türk Patent ve Marka Kurumu ve Sefa Yelken aleyhine, 2020/135309 sayılı marka hakkında açılan TÜRKPATENT YİDK kararının iptali davasının yargılamasının sonunda, Ankara 4. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesinin 12/07/2023 tarih 2022/294 Esas, 2023/307 Karar sayılı "davanın kısmen kabulüne" dair kararı,davacı vekili ile davalı Türk Patent ve Marka Kurumu vekili tarafından istinaf edilmekle, Dairemizce incelenerek, HMK'nın 353/1-b-2.maddesi uyarınca ilk derece mahkemesi kararının kaldırılmasına ve yeniden hüküm kurularak Davanın kabulü ile, YİDK'in 1/6/2022 tarih, 2022-M-7001 sayılı kararının iptaline, Dava konusu 2020/135309 sayılı markanın hükümsüzlüğüne ve sicilden terkinine, karar verilmiştir.

Davalı Türk Patent ve Marka Kurumu vekili 28/11/2025 tarihli dilekçe ile kararı temyiz etmiştir.

Davalı Sefa Yelken'in tespit edilen adreslerine tebligat yapılamaması ve tebliğe yeterli başka bir adresinin de bulunmaması nedeniyle, Dairemiz hükmünün özetinin ve Davalı Türk Patent ve Marka Kurumu kararı temyiz ettiğinin kendisine ilanen tebliğine, karar verilmiştir.

Dairemizce 23/10/2025 tarihinde tesis edilen "Davanın KABULÜ" kararının ve Davalı Türk Patent ve Marka Kurumunun temyiz dilekçesinin, ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ edilmiş sayıldığı tarihten itibaren iki hafta içinde Yargıtay Temyiz yoluna gidilmezse kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02489216

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