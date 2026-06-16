RİZE SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU
Giriş Tarihi:
T.C. RİZE SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU
2026/14 SATIŞ
İ L A N
Ayrıntılı bilgilere esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/14 SATIŞ ile erişim sağlanabilir.
Taşınmazın Özellikleri : Rize Merkez Çarşı Mah. 26 Ada, 25 Parsel, Şehir merkezinin güney kısmında, yüksek kotta, şehir merkezine yaklaşık 700 metre mesafededir. Taşınmaz, Tarım Sokağa cephelidir. Doğalgaz dahil tüm altyapı hizmetlerinden faydalanmaktadır. Şehir merkezine yürüme mesafesinde olmakla birlikte taşınmaza ulaşımı sağlayan yol oldukça eğimlidir. Taşınmaz üzerinde yapı bulunmamaktadır. Taşınmaz üzerinde ağaç bulunmamaktadır.
Yüzölçümü : 899,17 m2
Kıymeti : 33.585.797,84 TL
KDV Oranı : %10
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 26/10/2026 - 13:31
Bitiş Tarih ve Saati : 02/11/2026 - 13:31
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 25/11/2026 - 13:31
Bitiş Tarih ve Saati : 02/12/2026 - 13:31
11/06/2026 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
Basın No: ILN02487132
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