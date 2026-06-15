YATIRIMCI TAZMİN MERKEZİ DUYURUSU

Bilindiği üzere, süresi içinde kaydileştirilmediği için mülkiyeti Yatırımcı Tazmin Merkezi'ne (YTM) devredilen paylardan kaynaklanan ödemeler için YTM'ye son başvuru tarihi 6 Eylül 2026 'dır. Yatırımcıların mağduriyet yaşamamaları için başvuru belgelerini 6 Eylül 2026 tarihinden önce YTM'ye ulaştırmaları önem arz etmektedir.

Başvuru iki aşamalı olup birinci aşama sahip olunan fizikî payların asıllarının bir tutanak ile ilgili ihraççı şirkete teslim edilmesi, ikinci aşama ise gerekli belgelerle birlikte (Asgari olarak teslim tutanağı, başvuru dilekçesi, kimlik fotokopisi, varsa veraset/vekaleti tevsik edici belge) YTM'ye başvurulmasıdır.

Başvuruya ilişkin detay bilgilere ve hangi şirketlerin ödeme kapsamında olduğuna yönelik bilgilere YTM internet sitesinde (https://www.ytm.gov.tr) yer alan "Kaydileştirilmeye İlişkin Sıkça Sorulan Sorular" bölümünden ulaşılması veya 0 312 292 90 45 numaralı telefondan bilgi alınması mümkündür.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Basın No: ILN02475097

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