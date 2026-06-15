T.C. KAYSERİ SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU



Sayı :2025/74 Ort. Gid. Satış



Konu : ilanen tebligat

İLAN

Davacı Yipaş Yapı Anonim Şirketi tarafından açılan Ortaklığın Giderilmesi davasının yapılan yargılaması sonunda; davaya konu Kayseri İli, Kocasinan İlçesi, Sümer Mahallesi, 7490 ada, 8 parsel sayılı taşınmazın Ortaklığının Umuma Yönelik Açık Arttırma Yöntemiyle satış sureti ile giderilmesine ilişkin dosya Mahkememiz Satış Memurluğuna tevdi edilmiş, Satış Memurluğumuzca gerçekleştirilen kıymet takdiri bilirkişi raporunun mahkemece bütün aramalara rağmen tebliğe yarar açık adresi tespit edilemeyen hissedar TC:29137806804 kimlik numaralı, Osman ve Mergube kızı, Kayseri 22/01/1948 doğumlu FATMA ERGÜL'ün vefat etmiş olup olmadığına yönelik net bir bilgi ve kayda ulaşılamadığından vefat etmiş ise mirasçı veya mirasçılarına ilanen tebligat yapılmasına karar verildiğinden dava konusu taşınmazların 01/12/2025 tarihli kıymet takdiri raporunun (kıymet takdirinde belirlenen Kayseri İli, Kocasinan İlçesi, Sümer Mahallesi, 7490 ada, 8 parselin bedeli 19.341.283,00 TL)ilanen tebligat yapılmasına karar verildiğinden, iş bu ilanın ilan tarihinden 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içerisinde Kayseri Nöbetçi Sulh Hukuk Mahkemeleri nezdinde kıymet takdirine itiraz davası açılabileceği, açılmadığı takdirde kıymet takdirinin kesinleşeceği hususu kıymet takdiri bilirkişi raporuna kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02486577

#ilan.gov.tr