DÖRTYOL İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. DÖRTYOL İCRA DAİRESİ

2024/327 TLMT.



TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/327 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.



Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:



1 NO'LU TAŞINMAZIN



Özellikleri : Hatay İl, Dörtyol İlçe, 256 Ada, 5 Parsel, A) Ana Taşınmazın Özellikleri

Hatay İli, Dörtyol İlçesi, Altınçağ Mahalle merkezinde bulunan taşınmazın çevresinde benzer nitelikte 4-5 katlı yapılaşmalar mevcut olup, Altınçağ Mahallesi Atatürk 1 Bulvarı No : 53 adresinde kaindir.

Söz konusu parsel üzerinde bodrum+zemin+4 normal+ çatı katından ibaret zeminde dükkanlar her normal katta 4 daire bulunmakta olup, toplam 21 bağımsız bölümden oluşan ayrık nizamda yaklaşık 4-5 yıllık betonarme yapı bulunmaktadır. Dış cephesi mantolamalı olan binada asansör ve doğalgaz bulunmaktadır. Belediyenin tüm hizmetlerinden yararlanmaktadır.

B) 16 nolu Bağımsız Bölümün Özellikleri

Daire binanın zemin+4. katında bulunan dubleks dairedir. Dairenin zemininde 4 oda, mutfak, WC, banyo, üst kata çıkan merdiven ve 2 adet balkondan ibarettir, üst katı isesalon+ mutfak, 2 yatak odası, WC ve geniş teras bulunmaktadır. Dairenin zemin katının net kullanım alanı 180,00 m2, üst katı ise 135,00 m2dir. Dairenin net kullanım alanı 315,00 m2 dir. Dairenin zemini genel alan, mutfak ve ıslak hacimlerde seramik, odalar ve salonda ise parkedir. Dairenin duvarlarda sıva üstü boya , tavanları gizli ışık detaylı dekorlu alçıpan tavan süslemelidir. Islak hacimler komple seramik kaplıdır. Dairenin dış kapısı çelik, iç kapıları presli hazır kapıdır. Islak hacimlerin kapıları ve pencereler ise PVCdir. Isınma klima ile sağlanmaktadır. Belediyenin tüm hizmetlerinden yararlanmaktadır.

Belediye İmar Durumu: İlçemiz Altınçağ Mah. 256 ada 5 parsel sayılı taşınmaza ait 06/07/2020 tarih ve 2020-74 sayılı ruhsatı bulunmakta olup yapı kullanım izin belgesi ve imar durumu yazımız ekinde sunulmuştur. Taşınmaz imar planı içerisinde bir kısmı 5 kat ticaritkonut emsal 3.20 bir kısmı ayrık nizam 4 kat taks 0:30 kaks 1:20 üzerinden enerji nakil hattı geçmektedir.

Bilgilerinize arz olunur.

Hasar Durumu : Hatay İli, Dörtyol İlçesi, Altınçağ İmar Mahallesi 256 ada 5 nolu parsel üzerinde; 7FPDJ askı kodlu 552401044 bina numaralı Altınçağ Mahallesi Atatürk 1 Bulvarı No : 53 adresinde kain olan bina kesin tespitte HASARSIZ olarak veri girişinin yapıldığı belirtilmiştir.

B) Sonuç ve Kanaat

Yukarıda etraflıca izah edilen : Hatay İli, Dörtyol İlçesi, Altınçağ imar Mahallesi 256 ada 5 nolu parselde bulunan 4. Kat + çatı kat 16 nolu bağımsız bölümün net kullanım alanı 315,00 m2 dir.

KIYMETİ : Hatay İli, Dörtyol İlçesi, Altınçağ imar Mahallesi 256 ada 5 nolu parselde bulunan 4. Kat + çatı kat 16 nolu bağımsız bölüm 12.000.000,00 TL'dir.

Adresi : Hatay İli, Dörtyol İlçesi, Altınçağ İmar Mah., 256 Ada, 5 Parsel, 230/3608 Arsa Paylı, 4. Kat+Çatı Katı, 16 Bağımsız Bölüm Nolu, Dubleks Mesken (İpotek Limiti:10.000.000-Tl) Dörtyol / HATAY

Yüzölçümü : 1.065,23 m2

Arsa Payı : 230/3608

İmar Durumu:

Kıymeti : 12.000.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: İrtifak Hakkı : İşbu taşınmaz üzerinde '' Beyannamesinde gösterdiği şekilde 146,75 m2 lik kısmında ENH. telinin Seyinimde 3,50 metre aşağısına kadar ağaç dikmemek ve bina yapmamak kaydi ile TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ lenihe irtifak hakkı tesis edilmiştir'' şerhi vardır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/06/2026 - 14:56

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Bitiş Tarih ve Saati : 06/07/2026 - 14:56 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 22/07/2026 - 14:56

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Bitiş Tarih ve Saati : 29/07/2026 - 14:56

2 NO'LU TAŞINMAZIN



Özellikleri : Hatay İl, Dörtyol İlçe, 1658 Ada, 4 Parsel, A) Taşınmazın Özellikleri

Hatay İli, Dörtyol İlçesi, Özerli Mahallesinde bulunan taşınmaz bahçe vasfında olup, köşebaşında bulunan parseldir.

759,54 m2 yüzölçümüne sahip olan taşınmazın sınırları duvarla çevrilidir. İçerisinde hobi amaçlı ekilmiş muhtelif meyve ağaçları ve ahşap çardaklar bulunmaktadır.Ayrıca deprem sınrası yapılmış tek katlı 60,00 m2 kullanım alanına sahip yapı bulunmaktadır.

Belediyenin tüm hizmetlerinden yararlanmaktadır.

Belediye İmar Durumu: İlçemiz Özerli Mah. (eski 140 ada 16 parsel) 1658 Ada 4 Parsel ayılı taşınmaza ilişkin arşiv kayıtlarında herhangi bir ruhsat ve yapı kullanım izin belgesine rastlanmamıştır. Taşınmazın imar durumu yazımız ekinde sunulmuş olup imar planı içerisinde konut alanı ayrık nizam 3 kat Taks: 0.20 Kaks: 0.60' tir.

B) Sonuç ve Kanaat

Yukarıda etraflıca izah edilen : Hatay İli, Dörtyol İlçesi, Özerli Mahallesi 1658 ada 4 nolu parselde bulunan taşınmazın kullanım alanı 759,54 m2 dir. Ayrıca üzerinde 60,00 m2 yüzölçümüne sahip yapı bulunmaktadır.

KIYMETİ : Hatay İli, Dörtyol İlçesi, Özerli Mahallesi 1658 ada 4 nolu parsel, Bahçe4.200.000,00 TL'dir

Adresi : Hatay İli, Dörtyol İlçesi, Özerli Mah., 1658 Ada, 4 Parsel, Bahçe (İpotek Limiti: 3.000.000,00-Tl) Dörtyol / HATAY

Yüzölçümü : 759,54 m2

Arsa Payı : Tapu kaydında yoktur.

İmar Durumu:

Kıymeti : 4.200.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Diğer : İşbu taşınmaz üzerinde '' 2565 sayılı kanunun 28. mad. gereği yabancıların taşınmaz mal edinemeyecekleri v izin almadıkça kiralamayacakları bölge içerisinde kalmaktadır. '' beyanı bulunmaktadır.



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/06/2026 - 11:29

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Bitiş Tarih ve Saati : 07/07/2026 - 11:29 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/07/2026 - 11:29

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Bitiş Tarih ve Saati : 30/07/2026 - 11:29

3 NO'LU TAŞINMAZIN



Özellikleri : Hatay İl, Dörtyol İlçe, 1058 Ada, 28 Parsel, A) Ana Taşınmazın Özellikleri

Hatay İli, Dörtyol İlçesi, Numuneevler Mahalle merkezinde bulunan taşınmazın çevresinde benzer nitelikte 4-5 katlı yapılaşmalar mevcut olup, Numuneevler Mahallesi Sönmez 1 Sokak No : 5/A Umut Apartmanı adreside kaindir. Taşınmaz Dörtyol Belediyesine 200 mt mesafede, Dörtyol Adliyesine 600 mt mesafededir. Söz konusu parsel üzerinde zemin+asma kat+5 normal kattan ibaret her katta 2 daire bulunmakta olup, toplam 14 bağımsız bölümden oluşan ayrık nizamda yaklaşık 10 yıllık betonarme yapı bulunmaktadır.

Dış cephesi mantolamalı olan binada asansör ve doğalgaz bulunmaktadır. Belediyenin tüm hizmetlerinden yararlanmaktadır.

B) 12 nolu Bağımsız Bölümün Özellikleri

Binanın zemin+asma katında bulunan dükkan onaylı mimari projesine göre zemin kat ve zemin kattan merdiven ile çıkılan asma kattan ibarettir fakat yerinde fiili kullanımda, 12 nolu bağımsız bölüm ile birleştirilmiş olan taşınmazlar, yatay olarak birbirinden ayrılarak zemin kat ayrı bir bağımsız bölüm asma kat ayrı bir bağımsız bölüm olarak kullanılmaktadır. Mimari projesine göre, zemin katı 70 m2 , asma katı ise 60,00 m2 net kullanım alanına sahiptir. Değerlendirme onaylı mimari projeye göre yapılacaktır. Dükkanın cephesi alüminyum profil çerçeveli cam vitrindir. Zemini seramik duvarları sıva üstü boyadır. Tavanlarda alçıpan tavan mevcuttur.

Belediyenin tüm hizmetlerinden yararlanmaktadır.

Belediye İmar Durumu : İlçemiz Numuncevler Mah. (eski 235 ada 62 parsel)1058 Ada 28 Parsel sayılı taşınmaza ilişkin arşiv kayıtlarında herhangi bir ruhsat ve yapı kullanım izin belgesine rastlanmamıştır. Taşınmazın imar durumu yazımız ekinde sunulmuş olup imar planı içerisinde B-5 ticaritkonut alanı Taks: 1.00 Kaks: 3.40' tır.

Hasar Durumu : ÇŞİ Müdürlüğü tarafından dosyaya sunulan yazıda, Hatay İli, Dörtyol İlçesi, Numuneevler Mahallesi 1058 ada 28 nolu parsel üzerinde; Numuneevler MahallesiSönmez 1 Sokak No : 5 adresinde kain olan taşınmaz bilgileri ile sorgulama yapılmış olup bahse konu parsel üzerinden herhangi bir veri bilgisine ulaşılamamıştır.

B) Sonuç ve Kanaat

Yukarıda etraflıca izah edilen : Hatay İli, Dörtyol İlçesi, Numuneevler Mahallesi 1058 ada 28 nolu parselde bulunan zemin kat 12 nolu bağımsız bölümün net kullanım alanı 130,00 m2 dir.

KIYMETİ : Hatay İli, Dörtyol İlçesi, Numuneevler Mahallesi 1058 ada 28 nolu parselde bulunan zemin kat 12 nolu bağımsız bölüm 4.500.000,00 TL 'dir.

Adresi : Hatay İli, Dörtyol İlçesi, Numuneevler Mah., 1058 Ada, 28 Parsel, 1/14 Arsa Paylı, Zemin Kat 12 Bağımsız Bölüm Nolu, Asma Katlı Dükkan (İpotek Limiti: 4.200.000,00-Tl) Dörtyol / HATAY

Yüzölçümü : 399,37 m2

Arsa Payı : 1/14

İmar Durumu:

Kıymeti : 4.500.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Tapudaki gibidir.



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/06/2026 - 12:29

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Bitiş Tarih ve Saati : 07/07/2026 - 12:29 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/07/2026 - 12:29

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Bitiş Tarih ve Saati : 30/07/2026 - 12:29

4 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Hatay İl, Dörtyol İlçe, 1058 Ada, 28 Parsel, A) Ana Taşınmazın Özellikleri

Hatay İli, Dörtyol İlçesi, Numuneevler Mahalle merkezinde bulunan taşınmazın çevresinde benzer nitelikte 4-5 katlı yapılaşmalar mevcut olup, Numuneevler Mahallesi Sönmez 1 Sokak No : 5/A Umut Apartmanı adreside kaindir. Taşınmaz Dörtyol Belediyesine 200 mt mesafede, Dörtyol Adliyesine 600 mt mesafededir. Söz konusu parsel üzerinde zemin+asma kat+5 normal kattan ibaret her katta 2 daire bulunmakta olup, toplam 14 bağımsız bölümden oluşan ayrık nizamda yaklaşık 10 yıllık betonarme yapı bulunmaktadır.

Dış cephesi mantolamalı olan binada asansör ve doğalgaz bulunmaktadır. Belediyenin tüm hizmetlerinden yararlanmaktadır.

B) 11 nolu Bağımsız Bölümün Özellikleri

Binanın zemin+asma katında bulunan dükkan onaylı mimari projesine göre zemin kat ve zemin kattan merdiven ile çıkılan asma kattan ibarettir fakat yerinde fiili kullanımda, 12 nolu bağımsız bölüm ile birleştirilmiş olan taşınmazlar, yatay olarak birbirinden ayrılarak zemin kat ayrı bir bağımsız bölüm asma kat ayrı bir bağımsız bölüm olarak kullanılmaktadır. Mimari projesine göre, zemin katı 100 m2 , asma katı ise 80,00 m2 net kullanım alanına sahiptir. Değerlendirme onaylı mimari projeye göre yapılacaktır. Dükkanın cephesi alüminyum profil çerçeveli cam vitrindir. Zemini seramik duvarları sıva ğsyi boyadır. Tavanlarda alçıpan tavan mevcuttur.

Belediyenin tüm hizmetlerinden yararlanmaktadır.

Belediye İmar Durumu: İlçemiz Numuncevler Mah. (eski 235 ada 62 parsel)1058 Ada 28 Parsel sayılı taşınmaza ilişkin arşiv kayıtlarında herhangi bir ruhsat ve yapı kullanım izin belgesine rastlanmamıştır. Taşınmazın imar durumu yazımız ekinde sunulmuş olup imar planı içerisinde B-5 ticaritkonut alanı Taks: 1.00 Kaks: 3.40' tır.

Hasar Durumu : ÇŞİ Müdürlüğü tarafından dosyaya sunulan yazıda, Hatay İli, Dörtyol İlçesi, Numuneevler Mahallesi 1058 ada 28 nolu parsel üzerinde; Numuneevler MahallesiSönmez 1 Sokak No : 5 adresinde kain olan taşınmaz bilgileri ile sorgulama yapılmış olup bahse konu parsel üzerinden herhangi bir veri bilgisine ulaşılamamıştır.

B) Sonuç ve Kanaat

Yukarıda etraflıca izah edilen : Hatay İli, Dörtyol İlçesi, Numuneevler Mahallesi 1058 ada 28 nolu parselde bulunan zemin kat 11 nolu bağımsız bölümün net kullanım alanı 180,00 m2 dir.

KIYMETİ:Hatay İli, Dörtyol İlçesi, Numuneevler Mahallesi 1058 ada 28 nolu parselde bulunan zemin kat 11 nolu bağımsız bölüm 5.500.000,00 TL dir.

Adresi : Hatay İli, Dörtyol İlçesi, Numuneevler Mah., 1058 Ada, 28 Parsel, 1/14 Arsa Paylı, Zemin Kat 11 Bağımsız Bölüm Nolu, Asma Katlı Dükkan (İpotek Limiti: 4.500.000,00-Tl) Dörtyol / HATAY

Yüzölçümü : 399,37 m2

Arsa Payı : 1/14

İmar Durumu:

Kıymeti : 5.500.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Diğer : İşbu taşınmaz üzerinde '' TASARRUF KROKİSİNDE GÖRÜLEN KADİM SU ARKI BU PARSELİN İÇİNDEN GEÇMEKTEDİR'' beyan şerhi bulunmaktadır



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/06/2026 - 13:58

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Bitiş Tarih ve Saati : 07/07/2026 - 13:58 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/07/2026 - 13:58

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Bitiş Tarih ve Saati : 30/07/2026 - 13:58

5 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Hatay İl, Dörtyol İlçe, NUMUNEEVLER Mahalle/Köy, 942 Ada, 12 Parsel, 2 Nolu Bağımsız Bölüm A) Ana Taşınmazın Özellikleri

Hatay İli, Dörtyol İlçesi, Numuneevler Mahalle merkezinde bulunan taşınmazın çevresinde benzer nitelikte 4-5 katlı yapılaşmalar mevcut olup, Numuneevler Mahallesi 29 nolu Sokak No : 8 adreside kaindir. Taşınmaz Turunçgiller parkına 200 mt mesafede, Dörtyol İtfayesine ise 150 mt mesafededir. Söz konusu parsel üzerinde bodrum+zemin+4 normal kattan ibaret her katta 1 daire bulunmakta olup, toplam 5 bağımsız bölümden oluşan ayrık nizamda yaklaşık 10 yıllık betonarme yapı bulunmaktadır. Dış cephesi mantolamalı olan binada asansör ve doğalgaz bulunmaktadır. Belediyenin tüm hizmetlerinden yararlanmaktadır.

B) 2 nolu Bağımsız Bölümün Özellikleri

Daire binanın zemin+1. katında bulunan daire 3 cephelidir.

4 oda, salon, mutfak, WC, banyo, ebeveyn banyo giyinme odası ve 2 adet balkondan ibaret olan dairenin net kullanım alanı 145,00 m2 dir. Dairenin zemini genel alan, mutfak ve ıslak hacimlerde seramik, odalar ve salonda ise parkedir. Dairenin duvarlarda dekoratif duvar kağıdı, tavanları gizli ışık detaylı dekorlu alçıpan tavan süslemelidir. Islak hacimler komple seramik kaplıdır. Dairenin dış kapısı çelik, iç kapıları presli hazır kapıdır. Islak hacimlerin kapıları ve pencereler ise PVCdir. Isınma doğalgaz ile sağlanmaktadır. Belediyenin tüm hizmetlerinden yararlanmaktadır.

Belediye İmar Durumu: İlgi tarih ve sayılı dilekçenize istinaden; İlçemiz Numuncevler Mah.(eski 347 ada 15 parsel) 942 Ada 12 Parsel sayılı taşınmaza ilişkin 26/08/2021 tarih ve 2021-96 sayılı ruhsatı bulunmakta olup yapı kullanım izin belgesi ve imar durumu yazımız ekinde sunulmuştur. Taşınmaz imar planı içerisinde konut alanı ayrık nizam 5 kat Taks: 0.30 kaks:1.50'dir.

Hasar Durumu : Hatay İli, Dörtyol İlçesi, Numuneevler Mahallesi 942 ada 12 nolu parsel üzerinde; 2HYJA askı kodlu 458663614bina numaralı Numuneevler Mahallesi 29 nolu Sokak No : 8 adresinde kain olan bina kesin tespitte HASARSIZ olarak veri girişinin yapıldığı belirtilmiştir.

B) Sonuç ve Kanaat

Yukarıda etraflıca izah edilen : Hatay İli, Dörtyol İlçesi, Numuneevler Mahallesi 942 ada 12 nolu parselde bulunan 1. kat 2 nolu bağımsız bölümün net kullanım alanı 145,00 m2 dir.

KIYMETİ : Hatay İli, Dörtyol İlçesi, Numuneevler Mahallesi 942 ada 12 nolu parselde bulunan 1. kat 2 nolu bağımsız bölüm 4.500.000,00 TL' dir.

Adresi : Hatay İli, Dörtyol İlçesi, Numuneevler Mah., 942 Ada, 12 Parsel, 1/5 Arsa Paylı, 1. Kat 2 Bağımsız Bölüm Nolu, Mesken (İpotek Limiti: 5.000.000,00-Tl) Dörtyol / HATAY

Yüzölçümü : 439,39 m2

Arsa Payı : 1/5

İmar Durumu:

Kıymeti : 4.500.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Diğer : İşbu taşınmaz üzerinde '' AT 2565 sayılı kanunun 28. md gereği yabancıların taşınmaz mal edinemeyecekleri ve izin almadıkça kiralayamayacakları bölge içerisinde kalmaktadır'' beyanı bulunmaktadır.



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/06/2026 - 14:58

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Bitiş Tarih ve Saati : 07/07/2026 - 14:58 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/07/2026 - 14:58

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Bitiş Tarih ve Saati : 30/07/2026 - 14:58

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02487125

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