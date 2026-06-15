ANTALYA 38. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. ANTALYA 38. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ



İ L A N

DOSYA NO : 2025/868 Esas

KARAR NO : 2026/212

Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak suçundan Mahkememizin 02/04/2026 tarih ve 2025/868 Esas-2026/212 Karar sayılı Kararı ile CMK.un 231/5.maddesi uyarınca hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına dair karar verilen, Ali Selçuk ve Sema oğlu, 29/01/1991 doğumlu Mehmet Özgen Özbalkan tüm aramalara rağmen bulunamamıştır.

1-7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

2-Kararın tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içerisinde Antalya Bölge Adliye Mahkemesine istinafedebileceğine,

3-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup İLAN OLUNUR.

Basın No: ILN02487052

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