ANTALYA 38. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ
İ L A N
DOSYA NO : 2025/868 Esas
KARAR NO : 2026/212
Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak suçundan Mahkememizin 02/04/2026 tarih ve 2025/868 Esas-2026/212 Karar sayılı Kararı ile CMK.un 231/5.maddesi uyarınca hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına dair karar verilen, Ali Selçuk ve Sema oğlu, 29/01/1991 doğumlu Mehmet Özgen Özbalkan tüm aramalara rağmen bulunamamıştır.
1-7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,
2-Kararın tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içerisinde Antalya Bölge Adliye Mahkemesine istinafedebileceğine,
3-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup İLAN OLUNUR.
Basın No: ILN02487052
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