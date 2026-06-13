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T.C. ORHANGAZİ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2026/108 Esas 09.06.2026

Konu : Gaiplik ilanı MALİYE HAZİNESİ ile BURSA ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ KAYYIMLIK BÜROSU BAŞKANLIĞI arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle;Bursa İli, Orhangazi İlçesi, Yeniköy Mah., 865 ada 2 parsel ve 866 ada 2 parsel sayılı taşınmazın maliklerinden Mehmet Osman LUÇA'yı tanıyanların, Orhangazi 3. Asliye Hukuk Mahkemesine 6 AY içerisinde başvurması hususu ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02487137

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