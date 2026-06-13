Örnek No:55*

T.C. İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2024/958 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 24/08/2026 - 13:31

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Bitiş Tarih ve Saati : 31/08/2026 - 13:31 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/09/2026 - 13:31

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Bitiş Tarih ve Saati : 23/09/2026 - 13:31

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalaraadresi üzerindensayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.İstanbul İli, Kağıthane İlçesi, Merkez Mahallesi 5665 ada 43 parsel sayılı 227,20 m² yüzölçümlü 8 KATLI BETONARME BİNA VE ARSASI nitelikli kat mülkiyetli ana gayrimenkulde zemin kat 1 b.b. nolu 37/267 arsa paylı DEPOLU İŞYERİ nitelikli taşınmazın tamamıdır.Çağlayan Mahallesi, Fevzi Çakmak Caddesi, No:55 Kağıthane / İSTANBUL8.500.000,00 TL%20

08/06/2026 (İİK m.114 ve m.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02486506

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