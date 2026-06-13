T.C. İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ
Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
Örnek No:55*
T.C. İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ
2024/958 TLMT.
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/958 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
Özellikleri: İstanbul İli, Kağıthane İlçesi, Merkez Mahallesi 5665 ada 43 parsel sayılı 227,20 m² yüzölçümlü 8 KATLI BETONARME BİNA VE ARSASI nitelikli kat mülkiyetli ana gayrimenkulde zemin kat 1 b.b. nolu 37/267 arsa paylı DEPOLU İŞYERİ nitelikli taşınmazın tamamıdır.Adres: Çağlayan Mahallesi, Fevzi Çakmak Caddesi, No:55 Kağıthane / İSTANBUL Kıymeti: 8.500.000,00 TL KDV Oranı: %20
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 24/08/2026 - 13:31
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Bitiş Tarih ve Saati : 31/08/2026 - 13:31
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 16/09/2026 - 13:31
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Bitiş Tarih ve Saati : 23/09/2026 - 13:31
08/06/2026 (İİK m.114 ve m.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
Basın No: ILN02486506
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