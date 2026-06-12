TÜRKOĞLU 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. TÜRKOĞLU 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ



Sayı :2024/311 Esas

İLAN TUTANAĞI

Davacı , YASEMEN GÜLER ile Davalı , HAZİNEYİ İZAFAETEN MAL MÜDÜRLÜĞÜ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapusuz Taşınmaz Tescili (Kişilerce Açılan) davası nedeniyle; Kahramanmaraş İli Türkoğlu İlçesi Ceceli Mahallesinde kain;

Doğusu: Çıkmaz sokak ve sokak sonrası tescilsiz ama Hacı Çelikoğlugil kullanımı taşınmaz, Batısı: Tapusuz ancak Mesut Korkmaz kullanımında, Kuzeyi: Tapusuz ancak Ramazan YILMAZ ve Güneyi: Yol söylenen tapusuz taşınmaz ile çevrili olan,

Taşlık niteliğindeki 538.06 m² yüzölçümlü yerin Yasemien GÜLER adına tescili istenilmektedir. Bu yerle ilgisi ve alakası olanların hak iddia eden bilumum evrak müsbitlerinin ilan tarihinden itibaren 3 (üç)ay içerisinde Mahkememize müracaatları ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02484119

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