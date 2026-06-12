TRABZON 2. AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

TRABZON 2. AİLE MAHKEMESİ

ESAS NO : 2024/694 Esas

KARAR NO : 2026/242

Davacı FEROZA SADR aleyhine mahkememizde açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

HÜKÜM : Gerekçesi açıklandığı üzere;1-Davacının davasının KABULÜ ile;Mohammad İhsan ve Halime'den olma 10/04/1992 doğumlu, Afganistanuyruklu (T.C. Yabancı Kimlik No: 99536913274 ) FEROZA SADR ile Nasrın veShamsuddın'den olma01/01/1980 doğumlu, Afganistan uyruklu (T.C.Yabancı Kimlik No:99833903374) MIRAJUDDIN SHAMSUDDIN'ın TMK'nun 166/1 maddesi gereğince BOŞANMALARINA, davalı MIRAJUDDIN SHAMSUDDIN'a tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02485666

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