T.C. KAYSERİ 9.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ



ÖN İNCELEME DURUŞMASINA DAVET VE DURUŞMA GÜNÜ İLANI:



2025/154 Esas

Kayseri 9.AHM'nin 2025/154 esas sayılı dosyasında Fatma Dalmaz'ın tüm aramalara rağmen adresinin tespit edilemediğinden Tebligat Kanununun 28.maddesi gereğince adı geçene ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiş olup; Kayseri 9.AHM nin 2025/154 esas sayılı dosyasında ;davacı Nihal Taş tarafından davalı aleyhine açılan mirasçılık belgesinin iptali davasında; Davacı vekili Kayseri 4. SHM'nin 2016/966 Esas 2016/980 Karar sayılı 12/05/2016 tarihli mirasçılık belgesinin iptalini talep ve dava etmiştir. Kayseri 9.AHM 2025/154 ESAS-ÖN İNCELEME DURUŞMA GÜNÜ :24/09/2026 - SAAT:09:30 hususu ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02485664

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