T.C. AYDIN 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
T.C. AYDIN 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Sayı : 2026/153 Esas
Dava konusu Aydın İli, Efeler İlçesi, Orta Mahallede, 163 Ada 10 Parsel'de kayıtlı taşınmazda hissesi bulunan Abdurrahman'ın gaipliği talep edilmiş, adı geçen hakkında bilgisi olanların T.M.K.'nın 33. maddesi gereğince ilan tarihinden itibaren 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri, aksi halde şahsın gaipliğine karar verileceği ilanen tebliğ olunur.
Basın No: ILN02485658
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