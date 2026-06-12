T.C. ANKARA BATI SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU



2025/95 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/95 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.



Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:



1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Ankara İl, Etimesgut İlçe, ERLER Mahalle/Köy, 4. blok 3. kat Mevkii, 47441 Ada, 9 Parsel, 16 Nolu Bağımsız bölüm. artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/95 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Adresi : Ankara İli, Etimesgut İlçesi, Erler Mah, 47441 Ada 9 Parsel Sayılı Mesken Nitelikli Taşınmazda Kain 16 Nolu Bağımsız Bölüm Etimesgut / ANKARA

Yüzölçümü : 144 m2

Arsa Payı : 101/37330

İmar Durumu :-

Kıymeti : 14.500.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler:



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 21/07/2026 - 10:21

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Bitiş Tarih ve Saati : 28/07/2026 - 10:21 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/08/2026 - 10:21

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Bitiş Tarih ve Saati : 25/08/2026 - 10:21

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02486090

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