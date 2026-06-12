TARSUS 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ





ESAS NO : 2021/362 Esas

KARAR NO : 2025/189

Davacı İBRAHİM ŞENER tarafından aleyhinize açılan Vasiyetnamenin Tenfizi davasında, muris Meliha Üstün'ün Tarsus 1. Noterliğinin 16 Eylül 2003 tarihli, 6330 yevmiye nolu vasiyetname tenfizini talep ettiği, yapılan yargılama sonucunda; HÜKÜM :1-Davacının dava açmakta hukuki yararının bulunmaması nedeniyle eldeki davanın HMK 114/1-h, 115/2. Maddesi gereğince DAVA ŞARTI YOKLUĞUNDAN USULDEN REDDİNE, 2-Karar tarihi itibariyle alınması gereken 615,40 TL harcın peşin alınan 1.006,47 TL'den mahsubu ile bakiye 391,07 TL'nin karar kesinleştiğinde talep halinde davacıya iadesine, 3-Bir kısım davalılar kendisini vekille temsil ettirdiğinden karar tarihinde yürürlükte bulunan 2024 yılı Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi'nin 7/2 ve3/2 maddelerine göre hesap edilen 30.000,00 TL vekalet ücretinin davacıdan alınarak kendisini vekille temsil ettiren davalılara verilmesine, 4-Davacı tarafından yapılan yargılama giderlerinin kendisi üzerinde bırakılmasına, 5-Davalı tarafça yapılan gider bulunmadığından bu hususta karar verilmesine yer olmadığına, 6-Davacı/davalı tarafça depo edilen gider/delil avansından bakiye kalan tutarın karar kesinleştiğinde Hukuk Muhakemeleri Kanunu Yönetmeliği'nin m. 47 (1) hükmü uyarınca ilgisine iadesine, dair istinaf kanun yolu açık olmak üzere karar verildiği, karara karşı Davacı vekilinin"Tarsus Asliye Hukuk 1. Mahkemesinin 2021/362E - 2025/189K sayılı 11/09/2025 tarihli kararının kaldırılmasına karar verilmesini, sayın yüksek mahkeme kendisi karar verme cihetine gidecek olursa davamızın kabulüne karar verilmesini, yargılama giderleri ve avukatlık vekalet ücretinin davalılar üzerine yükletilmesine karar verilmesini talep ederiz" talepli 19/03/2026 tarihli dilekçesi ile istinaf talebinde bulunduğu, Davalılardan Cumali Üstün'ün adresinin boş olması nedeniyle gerekçeli karar ve istinaf başvuru dilekçesinin tebligatı yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından gerekçeli karar, istinaf başvuru dilekçesi tebliği yerine geçmek üzere ilgiliye ilanen tebliğ olunur. 29/04/2026

Basın No: ILN02485745

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