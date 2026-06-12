GAZİOSMANPAŞA 9. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C.GAZİOSMANPAŞA 9. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Esas : 2024/528-Ceza Dava Dosyası

10.06.2026

Karar : 2026/386



İ L A N



Bina veya Eklentileri İçinde Muhafaza Altına alınmış Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda ve karar numarası yazılı 12/05/2026 tarihli ilamı ilesanık Alparslan Şahin hakkında 4 Yıl 2 Ay Hapis cezası ile cezalandırılmasına kararı verildiği, Mustafa ve Herdemoğlu, 17/09/1981 Bulanık doğumlu Sanık ALPARSLAN ŞAHİN tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

Yukarıda karar özeti yazılı kararın tebligat kanununun 28 ve müteakip maddeleri gereğince traji yüksek Gazete ilamına, ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı kararın tebliğ edildiği günden itibaren 2 hafta içinde kararı veren mahkemeye veya bulunan yer mahkemesine verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyleİstanbul Bölge Adliye Mahkemesi ilgili Ceza Dairesi nezdinde İstinaf edilebileceği İLANEN TEBLİĞ olunur.

Basın No: ILN02486172

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