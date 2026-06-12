BÜYÜKÇEKMECE 4. SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU

T.C.BÜYÜKÇEKMECE4. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2024/8 SATIŞ



TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI



Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/8 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.



Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:



1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İl, Büyükçekmece İlçe, B.ÇEKMECE MERKEZ Mahalle/Köy, 2895 Ada, 22 Parsel, Taşınmaz üzerinde herhangi bir yapı ve tesis bulunmamaktadır. Parsel uzak deniz manzarılıdır.

Adresi : Fatih Mah. Moda Caddesi Bağlantılı Felah Sokak İslambey Sokağın Yapı Adası Adresinde Yer Almaktadır. Büyükçekmece / İSTANBUL

Yüzölçümü : 4.618,49 m2

İmar Durumu : Büyükçekmece İlçesi, Fatih Mahallesi, eski 638 parsel yeni 2895 ada 22 parsel sayılı taşınmaz17.06.2004 onay tarihli 1/1000 ölçekli Büyükçekmece Uygulama İmar Planında kısmen yol, kısmenpark, kısmen ayrık nizam, TAKS:0.10, h:3.5S0m., | kat, konut alanında yer almaktadır. İlgili plan

notlarında 12.08.2011 onay tarihli plan notu tadilat paftasında "Yapı nizamı ayrık ve ikiz olarak

tanımlanmış parsellerde açık ve kapalı çıkma yapılamaz. Bu alanlarda taban alanı katsayısı parsel

alanının 9610"u oranında arttırılacaktır. Yol güzergahı üzerindeki yapılaşmaların *660"ının tamamlanmış olduğu yapı adalarında mevcut istikametin bozulmaması amacıyla ön bahçe için istikamet vermeye İlçe Belediyesi yetkilidir. Bu mesafe 3 m"nin altına düşemez." hükmü ve 24.11.2020 onay tarihli plan notu tadilatında "H:6.50" değerleri "Yençok:7.50m", "H:9.50" değerleri "Yençok:11.50m",

"H:12.50" değerleri "Yençok:14.50m", "H:3.50" değerleri "Yençok:4.00m" olarak düzenlenecektir"

hükmü bulunmaktadır. Parselin yer aldığı yapı adasında " A.B.E." rumuzu bulunmakta olup plan

notlarında "ABE ile gösterilen alanlarda imar hakkı olarak verilmiş olan TAKS değerleri, EMSAL değeri

olacak şekilde uygulama yapılacaktır. Bu alanlarda zemin etüd raporu doğrultusunda betonarme bina

yapılabilir." ibaresi bulunmaktadır.

Kıymeti : 65.236.171,25 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/09/2026 - 11:00

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Bitiş Tarih ve Saati : 16/09/2026 - 11:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/10/2026 - 11:00

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Bitiş Tarih ve Saati : 14/10/2026 - 11:00

10/06/2026 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02486103

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