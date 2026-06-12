T.C. ANKARA BATI 2. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

İLAN METNİ

Esas No : 2023/628

Karar No : 2026/183

SANIK : MÜSLÜM TAŞDEMİR, Abbas ve Fatma oğlu, 16/10/1979 WUPPERTAL/ALMANYA doğumlu, Yavuz Selim Mah. 8/1 A Sokak No: 13 D:3 Bağcılar/ İSTANBUL adresinde oturur. TC Kimlik No:21242480238

Suç : Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık

Suç Tarihi : 08/10/2021

Karar Tarihi : 06/03/2026

Verilen Hüküm : Mahkumiyet, TCK'nin 158/1-f-son,43/1,168/2,62,52/2,53/1,58/6-7 maddeleri uyarınca neticeten 2 yıl 1 ay hapis ve 3820,00 TL Adli Para Cezası

Tüm araştırmalara rağmen adresi tespit edilemeyen ve adresi meçhul sayılan yukarıda kimlik ve adres bilgileri yazılı sanığa özeti yazılı kararın Tebligat Yasasının 28 ve müteakip maddeleri gereğince Türkiye genelinde yayımlanan bir gazetede ve genel internet sitesinde ilanından itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içinde mahkememize veya bulunulan yer Ağır Ceza Mahkemesi ya da Asliye Ceza Mahkemesine verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle istinaf edilebileceği, yasal bir başvuru olmadığı takdirde kararın kesinleşeceği hususları İLANEN tebliğ olunur.

Basın No: ILN02485651

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