ANKARA BATI 2. AĞIR CEZA MAHKEMESİ
T.C. ANKARA BATI 2. AĞIR CEZA MAHKEMESİ
İLAN METNİ
Esas No : 2023/628
Karar No : 2026/183
SANIK : MÜSLÜM TAŞDEMİR, Abbas ve Fatma oğlu, 16/10/1979 WUPPERTAL/ALMANYA doğumlu, Yavuz Selim Mah. 8/1 A Sokak No: 13 D:3 Bağcılar/ İSTANBUL adresinde oturur. TC Kimlik No:21242480238
Suç : Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık
Suç Tarihi : 08/10/2021
Karar Tarihi : 06/03/2026
Verilen Hüküm : Mahkumiyet, TCK'nin 158/1-f-son,43/1,168/2,62,52/2,53/1,58/6-7 maddeleri uyarınca neticeten 2 yıl 1 ay hapis ve 3820,00 TL Adli Para Cezası
Tüm araştırmalara rağmen adresi tespit edilemeyen ve adresi meçhul sayılan yukarıda kimlik ve adres bilgileri yazılı sanığa özeti yazılı kararın Tebligat Yasasının 28 ve müteakip maddeleri gereğince Türkiye genelinde yayımlanan bir gazetede ve genel internet sitesinde ilanından itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içinde mahkememize veya bulunulan yer Ağır Ceza Mahkemesi ya da Asliye Ceza Mahkemesine verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle istinaf edilebileceği, yasal bir başvuru olmadığı takdirde kararın kesinleşeceği hususları İLANEN tebliğ olunur.
Basın No: ILN02485651
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