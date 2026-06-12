T.C. ANKARA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ



ESAS NO : 2023/20

DAVALI : TANER TÜRKEÇ - 12379022422

Davacı Canset Güler, Cennet Yücel, Gülgün Güler, Nurten Uygun, Serkan Kemal Güler tarafından açılan mirasçılık belgesinin iptaline ilişkin dava mahkememizin 2018/363 esas sırasına kaydı yapıldığı, yapılan yargılama sonunda davanın reddine karar verildiği, Ankara BAM 15.HD'nin 2022/1087 Esas 2022/2803 Karar sayılı ilamı ile mahkememiz kararının kaldırılmasına karar erildikten sonra 2023/20 esas sırasına kaydı yapıldığı, 07/05/2024 tarihinde alınan bilirkişi raporunda; Kazım'ın Tekneci Satılmış'ın torunu, Hüseyin'in oğlu olduğu ve muris Ömer oğlu Dudu'nun mirasçısı olduğu anlaşılmakla, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 15. Hukuk Dairesi'nin 26.09.2017 tarih 2017/443 Esas ve 2017/1198 Karar sayılı mirasçılık belgesi doğru ve hukuka uygun olduğu, davalıların üst soyunda bulunan Mustafa ve Kezban oğlu Halil'in, muris Ömer ve Halime kızı Dudu arasında soy bağının bulunmadığı, dolayısıyla Çubuk Sulh Hukuk Mahkemesi 09.11.2012 tarih 2009/881 Esas ve 2012/670 Karar sayılı mirasçılık belgesinin hatalı olduğu görüşünün bildirildiği, bilirkişi raporuna karşı HMK 281. maddesi gereğince ilan tarihinden 7 gün sonrası iki haftalık kesin süre içerisinde bilirkişi raporuna karşı itiraz etmediğiniz takdirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız ayrıca duruşmanın 24/11/2026 günü saat: 09.30'a bırakıldığı, duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz aksi taktirde uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02485753

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