KÜTAHYA 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

KÜTAHYA 4.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Kütahya ili Merkez ilçesi

ESAS NO KÖYÜ ADA PARSEL DAVALILAR TAŞINMAZIN M2 Sİ KAMULAŞTIRILACAK ALAN 2026/228 Siner Mah. 6000 27 ŞERAFETTİN ŞİVİL VE DİĞERLERİ 6.167,23m2 818,40 m2 İrtifak 2026/229 Siner Mah. 5997 66 VİLDAN YÖRÜK VE DİĞERLERİ 2.220,63 m2 195,33 m2 İrtifak 2026/230 Siner Mah. 5997 60 VİLDAN YÖRÜK VE DİĞERLERİ 3.872,91 m2 53,24 m2 İrtifak 2026/231 Siner Mah. 5997 70 EMİNE AYRIK 821,08 m2 124,77 m2 İrtifak 2026/232 Siner Mah. 5997 74 HASAN TAHSİN DEMİR 964,44 m2 518,28 m2 İrtifak

Davacı TEDAŞ vekili tarafından mahkememizin yukarıda esas numaraları yazılı açılan kamulaştırma bedel tespiti ve tescil davasına dair kamulaştırılacak taşınmazlarla ilgili bilgiler sunulmakla, Kamulaştırılan taşınmazın malikleri veya ilgisi bulunanların, mahkememizce yapılacak ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı davacı kuruma husumet yöneltilerek idari yargıda iptal davası açmaları, aksi halde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen bedel üzerinden davacı kurum adına tescil edileceği, Duruşmanın 14/07/2026 günü saat 10.40'dan itibaren yapılacağı, aksi halde duruşma ve işlemlerin yokluklarında yürütüleceği TÜM DAVALILARA İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.03/06/2026

Basın No: ILN02484139

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