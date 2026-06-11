KÜTAHYA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

KÜTAHYA 2.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Kütahya ili Merkez ilçesi

ESAS NO MAH/KÖYÜ ADA PARSEL DAVALILAR KAMULAŞTIRILACAK ALAN KAMULAŞTIRMA

BEDELİ 2026/262 Bozcahöyük 138 40 Münise ERDEN ve diğerleri 893,92 m2 40.276,40-TL 2026/263 Bozcahöyük 138 32 Arife EM ve diğerleri 5.671,70 m2 255.226,50-TL 2026/264 Bozcahöyük 137 3 Seher KADAM ve diğerleri 4.581,51 m2 206.267,95-TL 2026/265 Bozcahöyük 108 270 Arife EM ve diğerleri 1.762,11 m2 79.294,95-TL 2026/266 Bozcahöyük 108 241 Fatma ODA ve diğerleri 352,96 m2 15.883,20-TL 2026/267 Bozcahöyük 139 72 Arife ALAN ve diğerleri 6.462,36 m2 290.906,20-TL 2026/268 Bozcahöyük 139 46 Arife EM ve diğerleri 2.198,41 m2 98.928,45-TL 2026/269 Bozcahöyük 139 31 Arife ALAN ve diğerleri 2.733,31 m2 122.998,95-TL 2026/270 Bozcahöyük 138 41 Ayşe EROL ve diğerleri 5.080,24 m2 228.610,80-TL 2026/271 Bozcahöyük 139 66 ve 78 Ayşe İYİM ve diğerleri 66 parsel için: 4.032,96 m2

78 parsel için: 4.047,93 m2 66 parsel için: 181.533,20-TL

78 parsel için: 182.306,85-TL 2026/272 Kınık 189 34 Azime DÜLÜ ve diğerleri 1.588,96 m2 72.003,20-TL

Davacı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü kurum vekili tarafından mahkememizin yukarıda esas numaraları yazılı açılan kamulaştırma bedel tespiti ve tescil davasına dair kamulaştırılacak taşınmazla ilgili bilgiler sunulmakla, kamulaştırılan taşınmazın malikleri veya ilgisi bulunanların, mahkememizce yapılacak ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı davacı kuruma husumet yöneltilerek idari yargıda iptal davası açmaları, aksi halde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen bedel üzerinden davacı kurum adına tescil hakkı tesisi edileceği, duruşmanın 13/07/2026 günü saat 10:00'dan itibaren yapılacağı, aksi halde duruşma ve işlemlerin yokluklarında yürütüleceği TÜM DAVALILARA İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 03/06/2026

Basın No: ILN02484106

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