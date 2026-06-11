KÜTAHYA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Kütahya ili Merkez ilçesi
|ESAS NO
|MAH/KÖYÜ
|ADA
|PARSEL
|DAVALILAR
|KAMULAŞTIRILACAK ALAN
|KAMULAŞTIRMA
BEDELİ
|2026/262
|Bozcahöyük
|138
|40
|Münise ERDEN ve diğerleri
|893,92 m2
|40.276,40-TL
|2026/263
|Bozcahöyük
|138
|32
|Arife EM ve diğerleri
|5.671,70 m2
|255.226,50-TL
|2026/264
|Bozcahöyük
|137
|3
|Seher KADAM ve diğerleri
|4.581,51 m2
|206.267,95-TL
|2026/265
|Bozcahöyük
|108
|270
|Arife EM ve diğerleri
|1.762,11 m2
|79.294,95-TL
|2026/266
|Bozcahöyük
|108
|241
|Fatma ODA ve diğerleri
|352,96 m2
|15.883,20-TL
|2026/267
|Bozcahöyük
|139
|72
|Arife ALAN ve diğerleri
|6.462,36 m2
|290.906,20-TL
|2026/268
|Bozcahöyük
|139
|46
|Arife EM ve diğerleri
|2.198,41 m2
|98.928,45-TL
|2026/269
|Bozcahöyük
|139
|31
|Arife ALAN ve diğerleri
|2.733,31 m2
|122.998,95-TL
|2026/270
|Bozcahöyük
|138
|41
|Ayşe EROL ve diğerleri
|5.080,24 m2
|228.610,80-TL
|2026/271
|Bozcahöyük
|139
|66 ve 78
|Ayşe İYİM ve diğerleri
|66 parsel için: 4.032,96 m2
78 parsel için: 4.047,93 m2
|66 parsel için: 181.533,20-TL
78 parsel için: 182.306,85-TL
|2026/272
|Kınık
|189
|34
|Azime DÜLÜ ve diğerleri
|1.588,96 m2
|72.003,20-TL
Davacı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü kurum vekili tarafından mahkememizin yukarıda esas numaraları yazılı açılan kamulaştırma bedel tespiti ve tescil davasına dair kamulaştırılacak taşınmazla ilgili bilgiler sunulmakla, kamulaştırılan taşınmazın malikleri veya ilgisi bulunanların, mahkememizce yapılacak ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı davacı kuruma husumet yöneltilerek idari yargıda iptal davası açmaları, aksi halde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen bedel üzerinden davacı kurum adına tescil hakkı tesisi edileceği, duruşmanın 13/07/2026 günü saat 10:00'dan itibaren yapılacağı, aksi halde duruşma ve işlemlerin yokluklarında yürütüleceği TÜM DAVALILARA İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 03/06/2026
Basın No: ILN02484106
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