KÜTAHYA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

KÜTAHYA 2.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Kütahya ili Merkez ilçesi

ESAS NO MAH/KÖYÜ ADA PARSEL DAVALILAR KAMULAŞTIRILACAK ALAN KAMULAŞTIRMA

BEDELİ 2026/283 Bozcahöyük 108 251 AhmetERDEN ve diğerleri 872,67 m2 39.270,15-TL 2026/283 Bozcahöyük 138 38 Sıddıka Erden ve diğerleri 3.064,56 m2 137.905,20-TL 2026/283 Bozcahöyük 138 39 Seher Erikli ve diğerleri 2.636,50 m2 118.642,50-TL 2026/283 Bozcahöyük 138 54 Kadir ERDENve diğerleri 3.674,62 m2 165.357,90-TL 2026/283 Bozcahöyük 138 55 Osman ERDENve diğerleri 5.734,39 m2 258.097,55-TL 2026/283 Bozcahöyük 138 67 Ramzan ERDEN ve diğerleri 917,99 m2 41.409,55-TL 2026/283 Bozcahöyük 138 69 Recep İŞCAN ve diğerleri 3.537,82 m2 159.301,90-TL

Davacı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü kurum vekili tarafından mahkememizin yukarıda esas numaraları yazılı açılan kamulaştırma bedel tespiti ve tescil davasına dair kamulaştırılacak taşınmazla ilgili bilgiler sunulmakla, kamulaştırılan taşınmazın malikleri veya ilgisi bulunanların, mahkememizce yapılacak ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı davacı kuruma husumet yöneltilerek idari yargıda iptal davası açmaları, aksi halde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen bedel üzerinden davacı kurum adına tescil hakkı tesisi edileceği, duruşmanın 13/07/2026 günü saat 10:00'dan itibaren yapılacağı, aksi halde duruşma ve işlemlerin yokluklarında yürütüleceği TÜM DAVALILARA İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 05/06/2026

Basın No: ILN02484125

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