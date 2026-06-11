KÜTAHYA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
KÜTAHYA 2.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
Kütahya ili Merkez ilçesi
|ESAS NO
|MAH/KÖYÜ
|ADA
|PARSEL
|DAVALILAR
|KAMULAŞTIRILACAK ALAN
|KAMULAŞTIRMA
BEDELİ
|2026/283
|Bozcahöyük
|108
|251
|AhmetERDEN ve diğerleri
|872,67 m2
|39.270,15-TL
|2026/283
|Bozcahöyük
|138
|38
|Sıddıka Erden ve diğerleri
|3.064,56 m2
|137.905,20-TL
|2026/283
|Bozcahöyük
|138
|39
|Seher Erikli ve diğerleri
|2.636,50 m2
|118.642,50-TL
|2026/283
|Bozcahöyük
|138
|54
|Kadir ERDENve diğerleri
|3.674,62 m2
|165.357,90-TL
|2026/283
|Bozcahöyük
|138
|55
|Osman ERDENve diğerleri
|5.734,39 m2
|258.097,55-TL
|2026/283
|Bozcahöyük
|138
|67
|Ramzan ERDEN ve diğerleri
|917,99 m2
|41.409,55-TL
|2026/283
|Bozcahöyük
|138
|69
|Recep İŞCAN ve diğerleri
|3.537,82 m2
|159.301,90-TL
Davacı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü kurum vekili tarafından mahkememizin yukarıda esas numaraları yazılı açılan kamulaştırma bedel tespiti ve tescil davasına dair kamulaştırılacak taşınmazla ilgili bilgiler sunulmakla, kamulaştırılan taşınmazın malikleri veya ilgisi bulunanların, mahkememizce yapılacak ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı davacı kuruma husumet yöneltilerek idari yargıda iptal davası açmaları, aksi halde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen bedel üzerinden davacı kurum adına tescil hakkı tesisi edileceği, duruşmanın 13/07/2026 günü saat 10:00'dan itibaren yapılacağı, aksi halde duruşma ve işlemlerin yokluklarında yürütüleceği TÜM DAVALILARA İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 05/06/2026
Basın No: ILN02484125
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