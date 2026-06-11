KIRIKKALE İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. KIRIKKALE İCRA DAİRESİ





2025/1274 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/1274 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.



Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:



1 NO'LU TAŞINMAZIN



Özellikleri : Kırıkkale İl, Merkez İlçe, GÜRLER Mahalle/Köy, 2.bodrum kat Mevkii, 560 Ada, 15 Parsel, 13 Nolu Bağı ...

Adresi : 560Ada 15 Parsel 2. Bodrum Kat 13 Nolu Depolu Dükkan Kırıkkale Merkez / KIRIKKALE

Yüzölçümü : 509,00 m2

Arsa Payı : 270/1018

İmar Durumu :Var , İnşaat tarzı taks:0,40 kaks:2,00 yapı nizam:çekme nizam(yoldan 5,00m, yanlardan 3,50m) hbina yüksekliği:18,50m(yaklaşık 6 kat)

Kıymeti : 3.821.852,28 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler:



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/07/2026 - 10:21

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Bitiş Tarih ve Saati : 22/07/2026 - 10:21 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/08/2026 - 10:21

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Bitiş Tarih ve Saati : 20/08/2026 - 10:21

2 NO'LU TAŞINMAZIN



Özellikleri : Kırıkkale İl, Yahşihan İlçe, ERENLER Mahalle/Köy, 5.kat Mevkii, 1260 Ada, 9 Parsel, 27 Nolu Bağımsız ...

Adresi :Erenler Mahallesi, Şehit Kd..Bçvş, Ömer Halisdemir Cad No:385/27 Yahşihan / KIRIKKALE

Yüzölçümü : 135 m2

Arsa Payı : 7000/271904

İmar Durumu :Var , İnşaat tarzı TAKS (Taban Alanı Katsayısı): TAKS bilgisine ulaşılamamıştır

KAKS/EMSAL (Kat Alanı Kat Sayısı):Çekme nizamlı (yoldan 10mt, yanlardan 5mt )

H (Bina Yüksekliği): 18,50 (Maksimum 6 kat)

Kıymeti : 5.666.724,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/07/2026 - 11:23

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Bitiş Tarih ve Saati : 22/07/2026 - 11:23 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/08/2026 - 11:23

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Bitiş Tarih ve Saati : 20/08/2026 - 11:23

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kırıkkale İl, Merkez İlçe, KURTULUŞ 1.KISIM Mahalle/Köy, 3.kat Mevkii, 465 Ada, 36 Parsel, 7 Nolu Ba ...

Adresi : Gürler Mahallesi Menderes Cad No: 54/7 Merkez/Kırıkkale Kırıkkale Merkez / KIRIKKALE

Yüzölçümü : 248,00 m2

Arsa Payı : 50/248

İmar Durumu :Var , İnşaat tarzı Bitişik Nizam, 5 Kat, Ticari imar şartlarına sahiptir.

Kıymeti : 4.510.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler:



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/07/2026 - 12:24

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Bitiş Tarih ve Saati : 22/07/2026 - 12:24 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/08/2026 - 12:24

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Bitiş Tarih ve Saati : 20/08/2026 - 12:24

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02483131

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