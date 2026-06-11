ADIYAMAN 7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

ADIYAMAN 7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Adıyaman ili, Çelikhan ilçesi, Mahmut Nedim Ökmen sınırları içerisinde bulunan doğusu ve kuzeyi tapulama harici , güneyi dere ve batası 117 ada 33 nolu parsel ile çevrili taşınmazın tapuda adına kayıt ve tescili için Mustafa SARI tarafından Adıyaman 7. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2024/62 E sayılı dava dosyası ile tescil davası açıldığı ilan olunur. 04.06.2026

Basın No: ILN02484116

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