SİLİFKE 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU

T.C.SİLİFKE 2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU



2026/6 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Ortaklığın giderilmesi davası nedeniyle aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/6 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.



Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:



1 NO'LU TAŞINMAZIN



Özellikleri : Mersin ili, Silifke İlçesi, Bucaklı Mahallesi, 5 ada, 48 parsel sayılı, 1.363 m² yüzölçümlü, tapuda "bahçe" vasıflı taşınmazdır. Taşınmaz Hükümet Konağına yaklaşık kuş uçuşu 1300metre, güneyinde geçen Göksu nehrine yaklaşık 425 metre, yoğun yapılaşmanın olduğu meskun alana 150m mesafededir. Taşınmazın doğusu, kuzeyi ve güney doğusunda tarım arazi olarak kullanılan alanlar mevcut olup taşınmazın batısı yerleşik alandır. Taşınmaz içerisinde yer alan ve ekonomik değere haiz olan zirai muhdesatın cinsi, yaşı, adedi ve beher değeri bilirkişi raporunda ayrıntılı olarak yer almaktadır. Taşınmaz üzerinde inşai muhdesat bulunmamaktadır.

İmar Durumu: Mersin Büyükşehir Belediye Meclisinin 12/05/2025 tarih 395 sayılı kararı ile onanan 1/1000 ölçekli 4. Etap İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planında bir kısmı 10 metrelik imar yoluna bir kısmı ayrık nizam 3 katlı (A-3) TAKS=0.30 KAKS=0.90 konut alanına isabet ettiği belirtilmiştir.

Kıymeti : 6.220.159,00 TLKDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/07/2026 - 13:51

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Bitiş Tarih ve Saati : 13/07/2026 - 13:51 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/08/2026 - 13:51

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Bitiş Tarih ve Saati : 13/08/2026 - 13:51

03/06/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02484044

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