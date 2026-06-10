ORDU 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. ORDU 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İ L A N

ESAS NO : 2024/4 Esas

Çevre Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından mahkememizde açılan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle;

Ordu ili Bayadı Mahallesinde bulunan 40 pafta 1226 parsel (217 ada 7 parsel olmuş) maliki Durmuş kızı Fatma ve Durmuş kızı Havva, 204 ada, 8 parsel maliklerinden Mehmet Ali kızı Emine

Ordu İli Boztepe Mahallesinde bulunan 101 ada 5 parsel; 102 ada 1 parsel (bu iki parsel 4991 ada 3 parselde birleştirilmiştir.), 2648 ada 5 parsel maliklerinden Mehmet kızı Binnaz Odabaş

Ordu İli Yaraşlı Mahallesinde bulunan 4 pafta 317 parsel (2986 ada 5 parsel olmuştur.) maliki Zeynep

Ordu İli Günören Mahallesinde bulunan 5316 ada 83 parsel; 5317 ada 3, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 14, 35, 42 parseller maliklerinden Ahmet ağa kızı Selime Hanım'a, Emine,

Ordu İli Zaferimilli Mahallesinde bulunan 93 ada 4 parsel (5582 ada 4 parsel olmuştur.) maliklerinden Ali Osman Kızı Fatma'ya,

Ordu İli Kirazlimanı Mahallesinde bulunan 41 ada 11 parsel (5800 ada 1 parsel olmuştur) maliklerinden Mustafa kızı Hanife, 36 ada 95 parsel(5789 ada 94 parsel olmuştur) ) maliklerinden Ayşe, Müzeyyen, Hacı Hüseyin ve Dursun,

Ordu ili Orhaniye Mahallesinde bulunan 131 ada 2 parsel maliklerinden Recep kızı Melek' e,

Ordu ili Şarkiye Mahallesinde bulunan 216 ada 5 parsel maliklerinden Süleyman ve Emine,

Ordu İli Kökenli Mahallesinde bulunan 106 ada 3 ve 2 parsel; 107 ada 2 parsel; 108 ada 19, 20, 21, 22 parsel maliklerinden Mehmet Ziya oğlu Reşat,

Adlarına tapuda kayıtlı ve tescilli olup, dava konusu parseller ile ilgili hak iddia edenlerin, dava konusu taşınmazlarda hissedar olarak gözüken bu hissedarları tanıyan, bilen, gören ve bilgisi olanlar ile bu hususta taşınmazlar üzerinde hak iddia edenlerin ilan tarihinden itibaren 6 Ay içinde Mahkememizin 2024/4 Esas sayılı dava dosyasına dilekçe ile başvurmaları, aksi halde bu kişilerin gaipliğine karar verileceğinin ve gaipliğine karar verilenler hakkında yukarıda yazılı gayrimenkullerin (banka hesaplarındaki paraların) hazine adına tapuya tescil-devir edileceği ilan olunur.

Basın No: ILN02483819

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