MARMARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

1. Marmara Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Maltepe Yerleşkesi Yemekhane Binası/Öğrenci Merkezinde bulunan 296 m² (Kapalı Alan) alanın market işletmesi olarak sözleşme tarihinden itibaren 3 (üç) yıl süre ile kiralanması işi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 35. Maddesinin (a) Bendi uyarınca "Kapalı Teklif Usulü" ile ihale edilecektir.

2. İhale 23.06.2026 Salı günü aşağıda belirtilen saatte Marmara Üniversitesi

Rektörlüğü İhale Komisyon Başkanlığı (Göztepe Yerleşkesi Yönetim ve Enstitü Binası -Kadıköy-İSTANBUL) adresinde yapılacaktır.

3. İhale konusu iş ile ilgili ihaleye esas tahmini bedel, geçici teminat tutarı, ihale gün ve saati metnin sonunda belirtilmiştir.

4. İhaleye katılmak isteyen isteklilerde aşağıdaki şartlar aranır:

Tebligat için adres beyanı, Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;





- Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge



- Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;



-Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,



- Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

İstekliler adına vekâleten ihaleye katılıyor ise; vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

Diğer belgeler; Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmadığına dair ihale tarihinden önceki son 6 ay içinde alınmış sabıka kaydı;



i. Gerçek kişi olması halinde kendisine ait

ii.Tüzel kişi olması halinde ise tüzel kişiliğin ortakları ve şirket müdürüne ait, İsteklilerin bağlı bulundukları Vergi Daireleri ve S.G.K.'den ihalenin yapıldığı ay itibarıyla borcu olmadığına dair belge, Nüfus cüzdan sureti; Gerçek kişi olması halinde kendisine ait, Tüzel kişi olması halinde ise tüzel kişiliğin ortakları ve şirket müdürüne ait, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nda belirlenen şartlara uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların M.Ü. Strateji Geliştirme Başkanlığına yatırıldığını gösteren makbuz, İhale dokümanının satın alındığına dair makbuz, İlk ilan tarihinden geriye doğru son 5 (beş) yıl içinde, en az 3 (üç) yıl süreyle kamu ve özel sektörde eğitim ve sağlık kurumlarında market hizmeti sunduğuna ve bu hizmetlerle ilgili herhangi bir maddi, idari veya hukuki sorun yaşanmadığına dair belgeleri. İhaleye katılacak isteklilerin; Türkiye genelinde kurumsal büyüklüğünü tevsik etmek amacıyla aşağıda belirtilen şartları taşıması ve bu durumları ilgili aşağıda belirtilen belgeleri sunmaları gerekmektedir;

- İsteklinin halka açık bir anonim ortaklık olması ve paylarının borsada işlem gördüğünü gösterir, ilgili kurum veya kuruluşlardan alınmış güncel belge veya belgeler,

- Türkiye genelinde aktif olarak en az 1.000 (bin) adet market şubesi ile faaliyet gösterildiğini tevsik eden, ilgili kurum veya kuruluşlardan alınmış güncel belge veya belgeler,

- İsteklinin uluslararası düzeyde faaliyet gösterdiğini, yurt dışında da mağaza, şube veya iştiraklerinin bulunduğunu gösterir, ilgili kurum veya kuruluşlardan alınan belge veya belgeler,

5. İhaleye ait şartnameler Marmara Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Göztepe Yerleşkesi Yönetim ve Enstitü Binası – Kadıköy-İSTANBUL) adresinde görülebilir veya aynı adresten Üniversitemizin Türkiye Halk Bankası A.Ş. Kuyubaşı Şubesi nezdinde bulunan TR92 0001 2009 8660 0012 0000 05 IBAN'lı hesabına yatırılan 2.000,00 TL (İkiBinTL) tutarındaki dekontu ibraz etmek suretiyle satın alınabilir.

6. Posta ile yapılacak başvurularda tekliflerin 23.06.2026 Salı günü ihale saatine kadar Marmara Üniversitesi Rektörlüğü İhale Komisyonu Başkanlığı (Göztepe Yerleşkesi Yönetim ve Enstitü Binası Kadıköy-İSTANBUL) adresine ulaşması gerekmektedir.

7. Postadaki vaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.

8. Üniversitemiz ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte tamamen serbesttir.

İşin Adı Tahmini Bedel (Yıllık) (KDV Hariç) Geçici Teminat Tutarı İhale Gün ve Saati Marmara Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Maltepe Yerleşkesi Yemekhane Binası/Öğrenci Merkezinde bulunan 296 m² (Kapalı Alan) alanın market işletmesi olarak sözleşme tarihinden itibaren 3 (üç) yıl süre ile kiralanması 2.500.000,00TL 75.000,00TL 23.06.2026 Salı Günü Saat 11:00

Basın No: ILN02482983

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