GAZİOSMANPAŞA 35. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. GAZİOSMANPAŞA 35. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

İ L A N



DOSYA NO : 2026/260 Esas

KARAR NO : 2026/206

Silahla Tehdit suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 01/04/2026 tarihli ilamı ileTCK 106/2-a maddesi gereğince 1 Yıl 8 Ay Hapis cezası ile cezalandırılan Hüseyin ve Behice oğlu 27/05/1987 doğumlu, ÖMER DOROĞLU tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

Dair ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı kararın tebliğ edildiği günden itibaren 2 hafta içinde mahkememize veya en yakın asliye ceza mahkemesine dilekçe vererek İstanbul Bölge Adliye mahkemesi nezdinde istinaf kanun yolu açık olmak üzere karar verildiği ilan olunur. 08/06/2026

Basın No: ILN02483817

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