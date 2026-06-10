BÜYÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. BÜYÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ

2025/10150 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/10150 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.



Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:



1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İl, Esenyurt İlçe, ESENYURT Mahalle/Köy, 596 Ada, 12 Parsel, 1 Nolu Bağımsız Bölüm Satışa konu taşınmaz bilirkişi raporuna göre;"İmar Durumu; Esenyurt İlçesi, Balıkyolu Mahallesi, 596 ada, 12 parsel, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi?nin 12.07.2013 tarih ve 1525 sayılı kararı ile onaylanan Esenyurt Tem Güneyi 4. Etap 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı?nda taks:0.50, kaks:1,50, konut alanında kalmaktadır. Ancak söz konusu parselin de bulunduğu etaba ilişkin, Danıştay 6.Daire Mahkemesinin 16.10.2013 tarih 2023/4489 Esas, 2023/7467 sayılı kararı ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı iptali bulunduğundan imar durumu düzenlenememektedir denilmiştir. Yapı Ruhsatı596 ada, 12 parsel: 17.02.2016 tarih 22015/33029 sayılı yeni yapı ruhsatı düzenlenmiştir.İstanbul İli, Esenyurt İlçesi, tapu kayıtlarında Esenyurt Mahallesi, yerleşimde Balıkyolu Mahallesi, 522.Sokak No: 26, zemin kat+ bodrum kat (1) nolu depolu dükkan Esenyurt posta adresinde yer almaktadır. Parsel kuzeyde 522.Sokak, batıda 519.Sokak, diğer iki cephede komşu parseller ile sınırlıdır. Taşınmazın konumlu olduğu bölge konut ve ticaret mıntıkası şeklinde teşekkül göstermiştir. Taşınmaz bölgesi ilçenin düzenli yapılaşma gösteren kısmında yer almaktadır.Özel araç ve toplu taşıma ile ulaşım imkanları kolaydır. Taşınmaza Amasyalılar Caddesinden ayrılan 522.Sokak üzerinden ulaşım sağlanmaktadır. Amasyalılar Caddesine 80mt, Avcılar- Haramidere Bağlantı Yoluna 300mt, Doğan Araslı Bulvarına 1400mt mesafede yer almaktadır. Adresi: Balıkyolu Mahallesi, 522.Sokak No: 26, zemin kat+ bodrum kat (1) nolu depolu dükkan Esenyurt/ İstanbul.

Satışa konu bağımsız bölümün bağlı bulunduğu Ana Taşınmazının Özellikleri;Ana taşınmaz; 213,52m²arsa üzerinde inşa edilmektedir. bodrum+ zemin + 3 normal kattan oluşmaktadır. 5 katlı olup, bina dahilinde 8 adet bağımsız bölümiçermektedir. Betonarme tarzında, 3B yapı sınıfında olduğu incelenen belgelere istinaden tespit edilmiştir. Bina ana girişi zemin kat seviyesinden sağlanmaktadır. Mimari projesine göre; zemin kat+ bodrum katta iki adet depolu dükkan, normal katlarında ikişer adet daire bulunmaktadır. Dış cephesi klasik sıva üzeri dış cephe boyalıdır.Asansör bulunmamaktadır.Kapalıotopark imkanı bulunmamaktadır. Yapıya aitEnerji kimlik belgesi görülememiştir.Konu taşınmazın bulunduğu parsel, Amasyalılar Caddesinden ayrılan 522.Sokak üzerinden ulaşım sağlanmaktadır. Amasyalılar Caddesine 80mt, Avcılar- Haramidere Bağlantı Yoluna 300mt, Doğan Araslı Bulvarına 1400mt mesafede yer almaktadır. Bina imar durumu ve mimari projesine uygun olarak inşa edilmiş olup, bağımsız bölümün yer aldığı ana binada kapalı otopark bulunmamaktadır. Parsel hafif eğimli topoğrafyaya sahip arazi üzerinde yer almaktadır. Belediyenin her türlü alt ve üst yapı imkanından istifade etmektedir. E-5 Karayoluna yaklaşık mesafesi 4500mt civarındadır. Taşınmaz, civarın talep gören konut bölgesinde yer almakta olup, emlak piyasası bakımından satışa elverişli konumda yer almaktadır. İstanbul genelinde olduğu üzere bölge deprem riski taşımakta olup, krediye uygun olduğu tespit edilmiştir. Taşınmaz tapu kaydında depolu dükkan vasıflı olup, fiili olarak da depolu dükkan olarak kullanılmaktadır. Satışı yapılacak Bağımsız Bölümün Özellikleri; Taşınmaz depolu dükkan nitelikli olup, ana binanın zemin kat ve bodrum katında yer almaktadır. Projesine üzerinde yapılan incelemeye göre zemin kat esas dükkan kısmı 51,82m2, 1.bodrum kat depo kısmı 62,82m2 olmak üzere 114,64m2 net, 127,03m2 brüt alanlıdır. Projesine göre zemin kattan bodrum kata geçişi sağlayan dahili merdiveni bulunmaktadır.Doğrama aksamı alüminyum doğrama ve camekan şeklinde olup, kısmen stor kepenklidir. Taşınmaz dahilinde elektrik ve sıhhi tesisatlar mevcuttur.Taşınmaz iç mekan olarak yapılı durumdadır." denilmiş olup, iş bu tespitler bilirkişi raporundan yapılmıştır.

Adresi :Balıkyolu Mahallesi, 522.Sokak No: 26, Zemin Kat+ Bodrum Kat (1) Nolu Depolu Dükkan Esenyurt / İSTANBUL

Yüzölçümü : 213,52 m2

Arsa Payı : 20/100

İmar Durumu :İnşaat tarzıtaks:0.50, kaks:1,50, konut alanında kalmaktadır. Ancak söz konusu parselin de bulunduğu etaba ilişkin, Danıştay 6.Daire Mahkemesinin 16.10.2013 tarih 2023/4489 Esas, 2023/7467 sayılı kararı ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı iptali bulunduğundan imar durumu düzenlenememektedir denilmiştir.

Kıymeti : 3.500.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/07/2026 - 14:44

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Bitiş Tarih ve Saati : 30/07/2026 - 14:44 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/08/2026 - 14:44

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Bitiş Tarih ve Saati : 27/08/2026 - 14:44

05/06/2026 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02483936

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