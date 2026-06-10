BÜYÜKÇEKMECE 10. SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU

T.C. BÜYÜKÇEKMECE 10. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2025/6 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/6 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.



Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:



1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İl, Büyükçekmece İlçe, Tepecik Mah. 547 Ada, 14 Parsel, 2.kat, 9 Nolu Bağımsız bölüm, 2+1 olup, ana bina 14 yıllık, betonarme yapıdır.

Adresi : Hürriyet Mah. Çeşme Yolu Cad. No:11 2.Kat D:9 Büyükçekmece / İSTANBUL

Yüzölçümü : 85 m2

Arsa Payı : 84/1260

İmar Durumu : 21.11.2024 onay tarihli 1/1000 ölçekli Tepecik Alt Havzası Uygulama imar planında ayrık veya ikiz nizam 4 kat, emsal:2.00 konut alanında kalmaktadır.

Kıymeti : 3.400.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/09/2026 - 10:30

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Bitiş Tarih ve Saati : 16/09/2026 - 10:30 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/10/2026 - 10:30

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Bitiş Tarih ve Saati : 14/10/2026 - 10:30

08/06/2026 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02483942

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