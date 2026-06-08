T.C. ISPARTA 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2026/7 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/7 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Isparta İl, Merkez İlçe, İstiklal 2 Mahalle/Köy, 8345 Ada, 7 Parsel, arsa nitelikli
Adresi : Isparta İli, Merkez İlçesi, İstiklal-2 Mahallesi,Isparta Merkez
Yüzölçümü : 900,00 m2
İmar Durumu :İnşaat tarzı Yürürlükteki uygulama imar planına göre Küçük Sanayi Alanındakalmakta olup Emsal:0.75, Hmax=Serbest yapılaşma koşullarına sahiptir.
Kıymeti : 16.200.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 01/09/2026 - 10:11
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Bitiş Tarih ve Saati : 08/09/2026 - 10:11
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 01/10/2026 - 10:11
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Bitiş Tarih ve Saati : 08/10/2026 - 10:11
04/06/2026(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
Basın No: ILN02481778
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