T.C. İSKENDERUN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2026/120 Esas22.05.2026

Konu : Gaiplik İlanı

MALİYE HAZİNESİ ileT.C.HATAY DEFTERDARLIĞI KAYYIMLIĞI İSKENDERUN SERVİSİ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle;

Hasan Kavas Oğlu Mehmet ve Ahmet Hafız Kızı Besime-Adresi Meçhul

Davacı Hazine-i Maliye vekili tarafından kayyım vasıtası ile idare edilen "Hatay İli, İskenderun İlçesi, 3. Mıntıka, 443 Parsel" sayılı gayrimenkul taşınmaz maliki Hasan Kavas Oğlu Mehmet ve Ahmet Hafız Kızı Besime'nin gaipliğine karar verilmesi ve adına kayıtlı taşınmazın hazine adına tescilitalep edilmiş olup; Gaipliğine karar verilmesi istenilen Hasan Kavas Oğlu Mehmet ve Ahmet Hafız Kızı Besime'nin MK'nun 32. maddesinin 2. fıkrası gereğince hayat ve mevatından malûmatı olanlar veya mirasçıları varsa Mahkememizin 2026/120-Esas sayılı dosyasına ilan tarihinden itibaren 6 ay içinde mahkememize bildirilmesi ve müracaatı hususu ilan olunur.22.05.2026

Basın No: ILN02482483

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