KAYSERİ 8. SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ
ESAS NO : 2025/1159 Esas
Konu: Gaiplik İlanı
Davacılar Solmaz Yaş, Kadiriye Avcı, Fatma Kurt ve Osman Karaboğa tarafından açılıp mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;
Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilmesi talep olunan Kayseri İli Hacılar İlçesi Aşağı Mah./Köyü Cilt No:1 Hane No:72'de kayıtlı Mustafa KARABOĞA'nın tüm araştırmalara rağmen yaşayıp yaşamadığı tespit edilemediğinden hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur.
GAİPLİĞİNE KARAR VERİLMESİ TALEP OLUNAN:
TC KİMLİK NO : 12905333916
ADI SOYADI : Mustafa KARABOĞA
BABA ADI : Mustafa
ANA ADI : Fatma
DOĞUM TARİHİ : 23/07/1977
DOĞUM YERİ : Kayseri
SON İKAMETGAH ADRESİ: Battalgazi Mah. Kale Sk. No:55/5 Melikgazi/KAYSERİ
Basın No: ILN02482447
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