KAYSERİ 8. SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. KAYSERİ 8. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2025/1159 Esas

Konu: Gaiplik İlanı

Davacılar Solmaz Yaş, Kadiriye Avcı, Fatma Kurt ve Osman Karaboğa tarafından açılıp mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;

Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilmesi talep olunan Kayseri İli Hacılar İlçesi Aşağı Mah./Köyü Cilt No:1 Hane No:72'de kayıtlı Mustafa KARABOĞA'nın tüm araştırmalara rağmen yaşayıp yaşamadığı tespit edilemediğinden hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur.



GAİPLİĞİNE KARAR VERİLMESİ TALEP OLUNAN:

TC KİMLİK NO : 12905333916

ADI SOYADI : Mustafa KARABOĞA

BABA ADI : Mustafa

ANA ADI : Fatma

DOĞUM TARİHİ : 23/07/1977

DOĞUM YERİ : Kayseri

SON İKAMETGAH ADRESİ: Battalgazi Mah. Kale Sk. No:55/5 Melikgazi/KAYSERİ

Basın No: ILN02482447

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