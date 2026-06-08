DERİK 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

DERİK 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



İLAN

ESAS NO : 2026/57 Esas

MİRASÇILAR : 1-Muhsin Aksin-32*******60

:2-Abdulkadir Aksin-32*******06

Mahkemenizce yukarıda esası yazılı dava dosyasında Alaaddin Aksin'in mirasçıları olarak bulunmaktasınız, dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, tebligat yapılamamıştır. Duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Durusma Günü: 08/07/2026 günü saat: 10:20'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.M.K.'nın 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02482316

#ilan.gov.tr