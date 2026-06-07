Örnek No:55*

T.C. BAKIRKÖY GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ



2025/377 TLMT.



TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 21/07/2026 - 13:50

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Bitiş Tarih ve Saati : 28/07/2026 - 13:50 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/08/2026 - 13:50

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Bitiş Tarih ve Saati : 20/08/2026 - 13:50

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 21/07/2026 - 14:50

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Bitiş Tarih ve Saati : 28/07/2026 - 14:50 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/08/2026 - 14:50

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Bitiş Tarih ve Saati : 20/08/2026 - 14:50

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalaraadresi üzerindensayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.Davaya konu taşınmaz, kara-yaya ulaşımına müsait alt ve üst yapısı tamamlanmış tüm kamu hizmetlerinden yararlanabilir, çevrede rağbet gören merkezi bir mevkide yer almaktadır.Taşınmazın yer aldığı bina,Tem Otoyoluna, TekstilkentCaddesi?ne, otobüs duraklarına, M7 Metro istasyonlarına yakın mesafede yer almaktadır. Taşınmaza yakın konumda Bağcılar Eğitim Araştırma Hastanesi,Esenler otogarı, Giyimkentyer almaktadır.Taşınmazın bulunduğu bölge gelişimini tamamlanmış durumda ve belediyenin sağladığı her türlü altyapı hizmetinden faydalanmaktadır. Bölge, orta üstü düzey gelir grubuna sahip insanların ikamet/işyeri olarak tercih ettikleri bir bölge özelliğini taşımakta olup, toplu taşıma araçlarının da güzergâhına yakınlığı ulaşımda rahatlık yaşanmasını sağlamaktadır. Kıymet takdirine konu ta?ınmaz Esenler ilçesinde bilinen ve tercih edilen iş yerlerinden oluşan 3 bloklu adını caddeye veren Teksilkent olarak bilinen bir bina/Plaza da konumludur. Davaya konu taşınmazların her ikisi de Büro vasıflıdır.Ana gayrimenkul:Tekstilkent Koza Plaza, 1082 ada 15 parsel üzerinde, A, B ve C olmak üzere 3 bloktan oluşmaktadır. A ve B Bloklar ofis bloğu olup, C blokta dükkanlar yer almaktadır.Yerinde yapılan incelemede B Bloğun, 4 Bodrum+Zemin+39 Normal Katlı, betonarme karkas yapı tarzında, 1.Sınıf malzeme ve işçilik kalitesi ile inşa edildiği görülmüştür.Yaklaşık 20 yıllık binada, toplam 131 adet b.bölüm yer almaktadır.Binaya kuzeydoğu cepheden zemin kattan ve güney cepheden 1.bodrum kattan otopark girişi olmak üzere 2 giriş bulunmaktadır.Blok giriş zemini, kat arası sahanlıklar granit döşeli, duvarları saten boyalıdır. Blokta yangın merdiveni ve 6 adet asansör mevcuttur. Dava konusu ana taşınmazda A-Blok:131, B-Blok:130 Ve C-Blok:30 B.B. olmak üzeretoplam 291adet bağımsız bölüm yer almaktadır.24.02.2011 tarih ve D-586 sayılı Yeni yapı ruhsatı bulunmaktadır. Ayrıca 28.03.2014 / D1878 sayılı iskan belgesi bulunmaktadır. Buna göre: 291 adet işyeri-büro amaçlı taşınmazlar için toplam 124623 m2 inşaat alanlıdır. Yapı sınıfı 4 B?dir. Yol Kotu altı kat Sayısı:4 ; Yol kotu üstü kat sayısı:40 olup toplam 44 katlı olarak onaylı mimari projesine göre inşa edilmiştir. Projesi ile uyumludur. Binanın dış cephesi kısmi kompozit ve kısmi cam giydirme cephelidir.Binaya giriş zemin kat seviyesinden dekoratif dönerkapı ile sağlanmaktadır. Bina yaklaşık 15-20 yaşlarındadır. Belediyede imar Müdürlüğünden müzekkere ile gelen mimari projeler heyetimizce incelenmiĢtir. Kat irtifakına esas olan mimari projesi ile uyumlu inĢa edildiği tespit edilmiştir. 7/24 güvenlik mevcuttur. Genelde plaza olarak boş şekilde inşa edilmiş mal sahiplerince iş yeri özelliklerine göre bölmeler-odalar inşa edilerek dekore edildiği görülmüştür.Esenler Belediye Başkanlığı imar ve şehircilik Müdürlüğü'nün yazısında, Esenler ilçesi, Oruçreis Mahallesi, 1082ada 15 parsel sayılı yer, 1/1000 ölçekli 23.09.1996 tasdik tarihli Atışalanı Üst Bölge iş Merkezleri imar Planında, Ticaret Alanlarında kalmakta olup, H: Serbest, Blok Nizam, Emsal: 2,5 yapılaşma koşuluna haizdir.Söz konusu parsel Metro Güzergahından kısmen etkilenmekte olup, uygulama aşamasında istanbul Büyükşehir Belediyesi Raylı Sistemler Daire Başkanlığı'nın görüşü alınacaktır.İstanbul İli, Esenler İlçesi, Atışalanı Mahallesi, 1082 Ada, 15 Parselde Kayıtlı, 14.359,02 M2 Yüzölçümlü 4 Bodrum+Zemin+39 Katlı Bina ve Arsası Nitelikli Ana Taşınmazda Kain, 33/10000 Arsa Paylı,Satışa Konudur.Satışa konu taşınmaz; Bakırköy 4. İcra Hukuk Mahkemesi 2025/458 Esas sayılı dosyasından düzenlenen 14.12.2025 tarihli bilirkişi raporuna göre "Oruçreis Mahallesi, Tekstilkent Cad. Koza Plaza No:12A, A-BLOK K:3 BÜRO: 31nolu bağımsız bölüm) UAVT:(31);3966700407 Esenler/İstanbul"Büro", kuzeybatı cephedeki bina girişine göre sağ arka tarafta köşe konumlu olarak yer almaktadır. Projeye göre brüt yaklaşık 300 m2, net 255 m2 alanlı taşınmaz, tek hacimli büro bölümünden oluşmaktadır. Mahallinde kiracısı tarafından iş yeri olarak kullanıldığı, kullanım amacına yönelik olarak iç bölümlendirmelerin yapıldığı görülmüştür. Taşınmaza giriş kapısı çelik, iç mekanlara açılan kapıları amerikan panel, pencereleri alüminyum doğramadır. Zemini halı döşeli, duvarları saten boyalıdır. Mutfakta mdf dolaplar ve tezgah mevcuttur. Genelde bakımlı ve masrafsız olduğu tespit edilmiştir. " denilmektedir.28.550.000,00 TL%20İrtifak: A. H:ile Gösterilen 301.70 M² Üzerinde Tedaş Lehine İrtifak Hakkı Tesisi Vardır. 06/01/2006Tarih - 216 YevmiyeBeyan(AT): Bu gayrimenkulun mülkiyeti kat mülkiyetine geçmiştir. 13/05/2014 Tarih - 6905 Yevmiyeİrtifak(AT): A İLA GÖSTERİLEN 2267.11 M2 ÜZERİNDE 1082 ADA 14 İLE 16 PARSELLER LEHİNE GEÇİŞ İÇİN YOL OLARAK İRTİFAK HAKKI TESİSİ YARDIR. 17/11/2003 Tarih - 10292 YevmiyeŞerh: Kira Şerhi:99 Yıllığına Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.ş.lehine Kira Şerhi 21/04/1998 Tarih - 2450 Yevmiye(Şerhler ve beyanlar tapu kaydındaki gibidir.)İstanbul İli, Esenler İlçesi, Atışalanı Mahallesi, 1082 Ada, 15 Parselde Kayıtlı, 14.359,02 M2 Yüzölçümlü 4 Bodrum+Zemin+39 Katlı Bina ve Arsası Nitelikli Ana Taşınmazda Kain, 34/10000 Arsa Paylı,Satışa Konudur.Satışa konu taşınmaz; Bakırköy 4. İcra Hukuk Mahkemesi 2025/458 Esas sayılı dosyasından düzenlenen 14.12.2025 tarihli bilirkişi raporuna göre ": Oruçreis Mahallesi, Tekstilkent Cad. Koza Plaza No:12B, B-BLOK 1.KAT, BÜRO:13 UAVT (13) : 3682914712 Esenler/İstanbul"Büro", kuzeydoğu cephedeki bina girişine göre sağ ön tarafta köşe konumlu olarak yer almaktadır.Projeye göre brüt yaklaşık 306 m2, net 266 m2 alanlı taşınmaz, tek hacimli büro bölümünden oluşmaktadır. Mahallinde kiracısı tarafından iş yeri olarak kullanıldığı, kullanım amacına yönelik olarak iç bölümlendirmelerin yapıldığı görülmüştür. Taşınmaza giriş kapısı çelik, iç mekanlara açılan kapıları amerikan panel, pencereleri alüminyum doğramadır.Zemini seramik döşeli, duvarları saten boyalıdır.Ofis zeminleri laminant döşelidir.Mutfakta mdf dolaplar ve tezgah mevcuttur. Genelde bakımlı ve masrafsız olduğu tespit edilmiştir. " denilmektedir.29.120.000,00 TL%20İrtifak: A. H:ile Gösterilen 301.70 M² Üzerinde Tedaş Lehine İrtifak Hakkı Tesisi Vardır. 06/01/2006 Tarih - 216 YevmiyeBeyan(AT): Bu gayrimenkulun mülkiyeti kat mülkiyetine geçmiştir. 13/05/2014 Tarih - 6905 Yevmiyeİrtifak(AT): A İLA GÖSTERİLEN 2267.11 M2 ÜZERİNDE 1082 ADA 14 İLE 16 PARSELLER LEHİNE GEÇİŞ İÇİN YOL OLARAK İRTİFAK HAKKI TESİSİ YARDIR. 17/11/2003 Tarih - 10292 YevmiyeŞerh: Kira Şerhi:99 Yıllığına Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.ş.lehine Kira Şerhi 21/04/1998 Tarih - 2450 Yevmiye(Şerhler ve beyanlar tapu kaydındaki gibidir.)

01/06/2026 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

OruçreisMahallesi, Tekstilkent Cad. Koza Plaza No:12A, A-BLOK

K:3BÜRO:31nolu bağımsız bölüm) UAVT:(31);3966700407 ve 12B, B-BLOK 1.KAT ,

BÜRO:13 UAVT (13) : 3682914712-Esenler /İstanbul

Basın No: ILN02482473

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