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KÜÇÜKÇEKMECE 6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/364 Esas

Davalı : 1- AYBOLEK PENAYEVA-99942500402 Halkalı Merkez 1. Fulya Sokak 23 Daire 1 Kat 1 Küçükçekmece Halkalı/ İstanbul

Mahkememizin 04/06/2026 tarihli duruşma celsesinin 1 no lu ara kararı gereğince ön inceleme duruşma gün ve saatinin taraflara tebliğine karar verilmiştir.

Mahkemenizce davalı AYBOLEK PENAYEVA kayıtlı adreslerine tebligatların çıkarıldığı, çıkarılan tebligatların, tebliğ edilemediğinden ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Mahkemenizin 04/06/2026 tarihli duruşmasında davacı vekilinin duruşmaya katıldığı, davalının duruşmaya gelmediği, Basın İlan Kurumunun 03/05/2026 tarih 44404981-214.02-E.49642/2026-22487 sayılı yazı cevabında basın ilan masrafının 03/06/2026 tarihinde yapıldığı, duruşma tarihinin 04/06/2026 olduğundansöz edilen ilanın 05/06/2026 tarihinde yayınlanacağından ilanın iptal edilerek iade edildiği anlaşılmıştır, bu nedenle ön inceleme duruşmasının 02/07/2026 günü saat:11:30'a bırakılmasına karar verilmiştir.

"Belirlenen gün ve saatte duruşmaya gelmediğiniz veya gelip de davayı takip etmediğiniz takdirde dosyanın işlemden kaldırılacağı, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız duruşmaya gelmediğiniz takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve diğer tarafın muvafakatiniz olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceği ihtar ve tebliğ olunur." 05/06/2026

Basın No: ILN02482310

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