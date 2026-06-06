İLAN

T.C. SAPANCA SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/308 Esas

DAVALI : İNCİ ÇÖMLEKÇİOĞLU BELVEN

Davacı GNC Yapı Sa.Tic.Ltd.Şti. tarafından aleyhinize açılan Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan Davalar (Projeye Aykırılığın Eski Hale Getirilmesi) davasının yapılan yargılamasında;

İş bu ilanın tebliğinden itibaren sulh için gerekli hazırlığı yapmanız, ilanın tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde cevap dilekçesi vermeniz aksi halde dava dilekçesinde ileri sürülen vakıaları inkar etmiş sayılacağınız,cevap dilekçesinde tüm delillerin açıkça hangi vakıanın delili olduğunu belirterek dilekçenize eklemeniz, toplanmasını istediğiniz delilleri bildirmeniz, bu halde yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve yokluğunuzda karar verileceği, dava dilekçesiyerine geçerli olmak üzere ilanen ihtar ve tebliğ olunur.

Basın No: ILN02481127

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