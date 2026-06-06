T.C. İSTANBUL 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO: 2025/196 E

DAVALI: ÖNDER CİNDİOĞLU

Davacı tarafından aleyhinize açılan Tasarrufun İptali davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen ve yurtdışı adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Durusma Günü: 16/06/2026 günü saat: 10:00'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde HMK hükümleri uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02481151

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