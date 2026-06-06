T.C.

İSKENDERUN

1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2018/168 Esas 26.05.2026 İLAN

Davacılar , FEVZİYE BAKİ, ZEYNEP BAKİ ileDavalılar , MİHAİL İLİYE, İLİYE KESER VERESESİ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davası nedeniyle;

Mahkememizce dahili davalılardan Mihail İliye (Kök Muris İliya Keser/İliya Keşer'in mirasçısı) 'nin tebligata elverişli adresinin tespitine yönelik yapılan kolluk araştırması dahil hiçbir sonuç alınamadığından ve tebligata elverişli adresinin tespit edilemediğinden, dava dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiş olmakla,

Dava konusu Hatay İli, Arsuz İlçesi, Kabev Mahallesi, 175 parsel sayılı taşınmazın İliye Keser veresesi adına olan kaydının iptali ile davacılar adına eşit hisse oranıyla 1/2 hisse Zeynep Baki ve 1/2 hisse Fevziye Bakı adına olmak üzere tesciline karar verilmesi için dava açılmış olduğu anlaşılmakla, İliye Keser mirasçısı olarak dahili davalı Mihail İliye'ye, iş bu dava dilekçesinin ilan tarihinden itibaren 7 günlük sürenin bittiği tarihte tebliğ edilmiş sayılacağı, davalının bu tebliğ süresi dolduktan sonra iki haftalık süre içinde cevap dilekçesini ve delillerini ibraz etmesi gerektiği, tebliğ süresi dolduktan sonra iki haftalık süre içinde beyanda bulunması gerektiği, duruşma gününün 30/06/2026 günü saat 11:05 olduğu, duruşmaya gelmediği ve kendisini vekille temsil ettirmediği taktirde, yokluğunda yargılamaya devam edileceği ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02481123

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