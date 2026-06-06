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T.C. HATAY 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2024/135 Esas

DAVALILAR : 1- BAYARS TEMİZLİK TAŞIMACILIK TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ.

2-KAFKAS TAAHHÜT İNŞAAT TAŞIMACILIK TURİZM TEMİZLİK GIDA MEDİKAL PETROL ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

3- MAR BOYA VE KİMYEVİ MADDELER PAZARLAMA VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Yeni Sanayi Sitesi Cumh. Cd. Eczane Karşısı Antakya/ HATAY

4- ÖNKA TEMİZLİK İNŞAAT TURİZM GIDA GÜVENLİK YEMEK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

5- YENİ NESİL SİSTEM HİZMETLERİ BİLİŞİM TEKNİK YEMEKÇİLİK GIDA İNŞAAT TURİZM TAŞIMACILIK ELEKTRİK ELEKTRONİK SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Davacı tarafından aleyhinize açılan İş (Kurumun İşverenden Rücuen Tazminat İstemli) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce çıkartılan dava dilekçesi tebligatı bila tebliğ iade edildiğinden ve adres araştırmasından da bir netice alınamadığından bilirkişi raporu ile eklerinin tebliğine karar verilmiştir.

Bilirkişi raporunun belirtilen "Davacının 29/01/2026 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 7573 sayılı Kanun esas alınarak davalılara rücu edebileceği tutarın Yargıtay ilkeleri doğrultusunda, dosyadaki yazılı delillerin incelenmesi ve değerlendirilmesi sonucu; Dava dışı işçinin davalı iş yerlerindeki hizmet süresine göre kıdem tazminatı toplamının 72.353,48 TL olduğu, Mahkemece rücu şartlarının bulunduğunun kabulü halinde, davacının toplam rücu edebileceği tutarın 59.847,04 TL olduğu, davacının ödeme tarihi itibariyle ;DavalıMAR BOYA VE KİMYEVİ...LTD.ŞTİ'ye rücu edebileceği tutarın 4.936,76 TL olduğu, Davalı ÖNKA TEM.İNŞ.TUR...LTD.ŞTİ'ye rücu edebileceği tutarın 31.341,86 TL olduğu, Davalı BAYARS TEM. TAŞ...LTD.ŞTİ .'ye rücu edebileceği tutarın 7.898,80 TL olduğu, Davalı KAFKAS TAAH. İNŞ.TAŞ...LTD.ŞTİ .'ye rücu edebileceği tutarın 3.880,00 TL olduğu, Davalı DURU ELA MEDİKAL...LTD.ŞTİ. ve HİRA SOSYAL HİZ.SAN...LTD.ŞTİ. ortaklığına rücu edebileceği tutarın 8.115,20 TL olduğu, Davalı GÖKBEY MÜT. MÜH.İNŞ...LTD.ŞTİ.'ye rücu edebileceği tutarın 3.674,42 TL olduğu, Davalı ZOBER MATBAA REKLAM...LTD.ŞTİ.'ye rücu hakkı bulunmadığı, YENİ NESİL SİS.HİZ...LTD.ŞTİ. ve EGEMEN MÜTE.POSTA...LTD.ŞTİ. Ortaklığına rücu hakkı bulunmadığı, " şeklinde düzenlenen hesap raporuna karşı HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediği taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağına dair tebligat yerine geçerli olmak üzere,

7201 sayılı TK nun 28 ve devamı maddeleri uyarınca ilanen tebliğ olunur.18.05.2026

Basın No: ILN02481139

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