T.C. BÜYÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ
Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
Örnek No:55*
T.C. BÜYÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ
2025/24813 TLMT.
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
2025/24813 TLMT.
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/24813 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : İstanbul İl, Beylikdüzü İlçe, KAVAKLI(BEYLİKDÜZÜ) Mahalle/Köy, Çukurbosna Mevkii, 346 Ada, 1 Parsel, Kavaklı Mah. Havadar Sk. No:34 D:17 Şehri Beyaz Sitesi, G Blok 2. Kat D:17
Yüzölçümü : 11.900,69 m2
Arsa Payı : 228/60000
Kıymeti : 7.500.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 19/08/2026 - 10:41
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Bitiş Tarih ve Saati : 26/08/2026 - 10:41
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 18/09/2026 - 10:41
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Bitiş Tarih ve Saati : 25/09/2026 - 10:41
03/06/2026 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
Basın No: ILN02481795
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