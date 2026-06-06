Örnek No:55*

T.C. BÜYÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ

2025/24813 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/08/2026 - 10:41

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Bitiş Tarih ve Saati : 26/08/2026 - 10:41 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/09/2026 - 10:41

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Bitiş Tarih ve Saati : 25/09/2026 - 10:41

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalaraadresi üzerindensayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.Özellikleri : İstanbul İl, Beylikdüzü İlçe, KAVAKLI(BEYLİKDÜZÜ) Mahalle/Köy, Çukurbosna Mevkii, 346 Ada, 1 Parsel, Kavaklı Mah. Havadar Sk. No:34 D:17 Şehri Beyaz Sitesi, G Blok 2. Kat D:17Yüzölçümü : 11.900,69 m2Arsa Payı : 228/60000Kıymeti : 7.500.000,00 TLKDV Oranı : %1

03/06/2026 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02481795

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