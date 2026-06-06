KİRAZ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2026/334 - 2026/335 - 2026/336
KAMULAŞTIRMA İLANI
Davacı Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketince açılan Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescil davalarına esas olmak üzere;
İZMİR ili, KİRAZ ilçesinde bulunan, aşağıda dosya numarası, ada-parsel numarası, yözölçümü ve malikleri yazılı taşınmazların kamulaştırma bedelinin tespiti ve Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi adına tapuya kayıt ve tescilinin talep olunduğu 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. Maddesi uyarınca ilan olunur.
ESAS : 2026/334
MAHALLE : Ceritler
ADA - PARSEL : 108 ada 13 parsel
YÜZÖLÇÜMÜ : 0.88 m2 mülkiyet, 161.80 m2 daimi irtifak hakkı
MALİKLERİ : NEBAHAT EKİCİ
ESAS : 2026/335
MAHALLE : Veliler
ADA - PARSEL : 107 ada 21 parsel
YÜZÖLÇÜMÜ : 201.48 m2 daimi irtifak hakkı
MALİKLERİ : NURETDİN TAŞKOYAN, BETÜL TAŞKOYAN
ESAS : 2026/336
MAHALLE : Veliler
ADA - PARSEL : 107 ada 8 parsel
YÜZÖLÇÜMÜ : 67.78 m2 daimi irtifak hakkı
MALİKLERİ : NURETDİN TAŞKOYAN, BETÜL TAŞKOYAN
Basın No: ILN02481153
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