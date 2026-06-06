KİRAZ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2026/334 - 2026/335 - 2026/336

KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketince açılan Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescil davalarına esas olmak üzere;

İZMİR ili, KİRAZ ilçesinde bulunan, aşağıda dosya numarası, ada-parsel numarası, yözölçümü ve malikleri yazılı taşınmazların kamulaştırma bedelinin tespiti ve Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi adına tapuya kayıt ve tescilinin talep olunduğu 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. Maddesi uyarınca ilan olunur.

ESAS : 2026/334

MAHALLE : Ceritler

ADA - PARSEL : 108 ada 13 parsel

YÜZÖLÇÜMÜ : 0.88 m2 mülkiyet, 161.80 m2 daimi irtifak hakkı

MALİKLERİ : NEBAHAT EKİCİ

ESAS : 2026/335

MAHALLE : Veliler

ADA - PARSEL : 107 ada 21 parsel

YÜZÖLÇÜMÜ : 201.48 m2 daimi irtifak hakkı

MALİKLERİ : NURETDİN TAŞKOYAN, BETÜL TAŞKOYAN

ESAS : 2026/336

MAHALLE : Veliler

ADA - PARSEL : 107 ada 8 parsel

YÜZÖLÇÜMÜ : 67.78 m2 daimi irtifak hakkı

MALİKLERİ : NURETDİN TAŞKOYAN, BETÜL TAŞKOYAN



Basın No: ILN02481153

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