T.C. PASİNLER SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2025/137 Esas 22/04/2026

Mahkememizde görülmekte olan Mirasçılık Belgesi İstemi davası nedeniyle;

Dava konusu Erzurum ili Pasinler ilçesi Taşkaynak Mah. 102 ada 30 parselde, malik gözüken İdris kızı Ayşe'nin mirasçılarının, TMK m.594 gereğince son ilan tarihinden başlayarak en geç bir yıl içerisinde mirasçılık sıfatlarını mahkememize bildirmeleri, aksi takdirde miras sebebi ile istihkak davası açma hakkı saklı kalmak üzere TMK .m501 gereğince mirasın devlete geçeceği hususu ilan olunur.

Basın No: ILN02480493

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