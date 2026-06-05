T.C. İSTANBUL ANADOLU 51. İŞ MAHKEMESİ

Sayı : 2024/90 Esas 29.01.2026

DOSYA NO: 2024/90

Davacı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI ile Davalılar MUHAMMET SADUN BİZEL ve YUSUF ÇİFTÇİ arasında mahkememizde görülmekte olan Alacak davasında,

Davacı Kurum tarafından, sigortalı Ömer ERTAŞ'a 04.03.2002 tarihinde geçirdiği iş kazası nedeni ile yapılan ödemelerin tahsili amacıyla kazanın meydana gelmesinde kusurlu olan davalılar Muhammet Sadun Bizel ve Yusuf Çiftçi'ye karşı iş bu davanın ikame edildiği, davalı Muhammed Sadun Bidel'in uyapta kayıtlı mernis adresinin boş olduğu, mahkememizce yazılan adres araştırmasına kolluk tarafından güncel adresinin temin edilemediği şeklinde cevap verildiği anlaşılmakla, davalı yönünden ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiş olup, dosyanın gelecek duruşmasının 30/09/2026 günü saat 10:13'e bırakılmasına karar verilmiştir.

İş bu dava dilekçesi özeti, duruşma zaptı, dava dilekçesi ve tensip zaptı'nın tebliği yerine geçerli olmak üzere adresi tespit edilemeyen/tebligat yapılamayan 560******52 TC Kimlik numaralı DAVALI MUHAMMED SADUN BİDEL'e iş bu ilamın yayınlandığı tarihten 7 gün sonra tebliğ yapılmış sayılacağı bildirir tebligat yerine kaim olmak üzere İLANEN TEBLİĞ OLUNUR

Basın No: ILN02480180

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