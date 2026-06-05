T.C. HOPA 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Dosya No : 2016/26-Ceza

Dava Dosyası 21.05.2026

İ L A N

SANIK: AVTANDIL ZHORDANIA, Muradı ve Nargulı oğlu,

23/07/1980 KOBULETI doğumlu, Gürcistan vatandaşı

Sanık tüm aramalara rağmen gerekçeli kararın tebliği mümkün olmadığından ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Mahkememizin 24/09/2020 tarihli ilamında sanık hakkında özetle;

Sanık AVTANDIL ZHORDANİA 'nın üzerine atılı 5237 sayılı TCK'nın 204/1 kapsamındaki Resmi Belgede Sahtecilik suçunu işlediği anlaşılmakla, 1 Yıl 8 Ay Hapis Cezası ile cezalandırılmasına,

Suçun işlenmesiyle neticesinde maddi zararı oluşmaması nedeniyle HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA, 5 YIL Süreyle Denetime Tabi Tutulmasına,

Adli emanetin 2015/349 sırasına kayıtlı emanet eşyanın dosyada delil olarak saklanmasına, karar kesinleştiğinde dosyada delil olarak saklanması için Emanet Memurluğuna müzekkere yazılmasına,

Dair verilen hükmün ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde Artvin Ağır Ceza Mahkemesine itiraz yoluna başvurulabileceği, aksi halde hükmün gıyabında kesinleşeceği ilan olunur.

Basın No: ILN02479321

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